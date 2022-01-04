من فئة الكومبي المميزة .. تعديلات مبهرة للنسخة أودي RS6 Avant |فيديو

تقدم شركة أودي الالمانية باقة متنوعة من الطرازات القوية داخل الاسواق العالمية، ومنها فئة السيدان والهاتشباك، مع سيارات الكروس اوفر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الكومبي المميزة ومنها النسخة RS6 Avant.

ولكن عندما يتعلق الامر بعالم تعديل السيارات، سوف نجد اطلالة مميز لهذه النسخة، وذلك بعد ان اجتمعت شركة باسيفيك جيرمان و في إف إنجينيرينج، لتقديم نسخة خاصة معدلة تستند على الطراز المقدم من أودي " RS6 Avant"

تعديلات مبهرة للنسخة أودي RS6 Avant

وشملت الترقيات الخاصة بهذه الشركتين رفع قدرات محرك السيارة، والذي يتمتح باستراتيجية الـ 8 اسطوانات مع سعة قدرها 4000 سي سي، وقوة 600 حصانا، وعزم اقصى للدوران 800 نيوتن/متر، لتصل القوة الجديدة إلى 1000 حصانا، و 1050 نيوتن/متر من عزم الدوران مع اطلالة RS6 PG-VF Edition.

ومن خلال هذه الترقيات المميزة بلغت السرعة القصوى للسيارة RS6 PG-VF Edition نحو 340 كيلومتر في الساعة، مع القوة على التسارع والانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/الساعة في مدة زمنية تستغرق 2.7 ثانية فقط.

كما جاءت السيارة أودي المعدلة بعدة لمسات خارجية تمنحها اطلالة جديدة ذات ملاح عدوانية، حيث دعمت بشبكة امامية باللون الاسود، مع عتبات جانبية رياضية وجنوط مميزة باللون البرونزي الداخلي يبلغ قياسها 22 بوصة، بالاضافة إلى المصابيح الحادة، والكثير من الملصقات التي تزين الهيكل الخارجي، إلى جانب الفيديو الاختباري الذي ظهرت السيارة من خلاله وهي تتحدى الثلوج في طقس بارد للغاية.