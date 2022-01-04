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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: ترجمة شخصيات مصرية لها تاريخ إلى اللغة الإنجليزية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير في مصر والعالم بأثره، إطلاق ضمن أعمال سلسلة رؤية للنشء المترجمة، وذلك بترجمة كتاب : "شخصيات مصرية لها تاريخ" للكاتب الكبير عبده الزراع إلى اللغة الإنجليزية ، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في عملية الترجمة إلى مختلف اللغات .

وقدم لهذا الكتاب أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها: يضم هذا الإصدار تعريفًا موجزًا بنخبة من الشخصيات والقامات المصرية فى مختلف المجالات: الدينية، والأدبية، والعلمية، والثقافية، والعسكرية، والسياسية، كنماذج مضيئة لأبنائنا وبناتنا على درب العلم والثقافة والوطنية معًا.

ومع أن تقديم الشخصيات للناشئة أمر ليس بالسهل ولا باليسير، حيث يتطلب جهدًا كبيرًا فى انتقاء اللغة والمضمون معًا، فقد استطاع الكاتب عبده الزرّاع أن يحقق ذلك بجدارة، وأن يقرِّب الشخصيات التى يتضمنها هذا الكتاب لأبنائنا وبناتنا بسهولة ويسر، كما أسهم الرسام  سامى أمين بريشته وفنه فى إضافة وإضاءة مميزة لهذا الإصدار، فتحية لهما على ما بذلاه من جهد يُذْكَر فيُشْكَر فى تقديم صورة مُشْرِقَة ومُشَرِّفَة لأربع عشرة شخصية مصرية كان لكلٍّ منها دور بارز ومؤثر فى مجاله وميدانه، مما يجعل منه باقة ثقافية شديدة التميز، وإضافة حقيقية لمكتبة الطفل.

الأوقاف تعلن موعد المقابلة الشفوية للأئمة وأسماء الواعظات الجدد

الأوقاف: اعتماد 9 خطباء جدد بالمكافأة.. و45 خطيبا على بند التحسين

قبيصي مديرا لأوقاف أسيوط

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، القرار التنفيذي لقرار الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين الدكتور هشام عبد العزيز علي مديرًا لمديرية أوقاف قنا.

وتضمن قرار وزير الأوقاف استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرار التنفيذي لقرار  الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين الشيخ عاصم محمود قبيصي مهران مديرًا لمديرية أوقاف أسيوط.


وأصدر  وزير الأوقاف القرار التنفيذي  بشأن تعيين  عبد الحميد محمود عمر فراج رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وتضمن قرار وزير الأوقاف استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية بوزارة الأوقاف.

أبو عمر مديرا لأوقاف كفر الشيخ

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء القرار التنفيذي لقرار الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر مديرًا لمديرية أوقاف كفر الشيخ
وتضمن قرار وزير الأوقاف استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بديوان عام الوزارة .

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