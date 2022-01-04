الأوقاف تعلن موعد المقابلة الشفوية للأئمة وأسماء الواعظات الجدد

أعلنت وزارة الأوقاف، موعد المقابلة الشفوية للأئمة المرشحين للدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية ، والتي ستكون في القرآن الكريم والخطابة ، وذلك يوم الاثنين الموافق: 10 / 1 / 2022م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، وهم:



1. أحمد جابر عبد الحارث خليل الأقصر شفوي

2. أشرف محمد جمعه إبراهيم شمال سيناء شفوي

3. إبراهيم سعيد ديغم البحيرة شفوي

4. محمد محمد عطية أحمد سليم الإسماعيلية شفوي

5. محمد فتحي عبد الحميد مجاهد الإسماعيلية شفوي

6. عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد عثمان الاسكندرية شفوي

7. أحمد عبد العال السيد الكفراوي الجيزة شفوي

8. أحمد عادل عبد اللطيف سوهاج شفوي

9. حسام مسعد رجب عطا الله البحيرة شفوي

10. مصطفى محمد رجب الليثي المنيا شفوي

11. محمود أحمد فؤاد محمود شمال سيناء شفوي

12. محمود عطا أحمد محمد المنيا شفوي

13. سيد محمد عبد الحكيم أبوزيد أسيوط شفوي

14. محمود بغدادي أحمد حسين الأقصر شفوي

15. محمد سعيد السيد الروبي الإسماعيلية شفوي

16. حمدان محمد محمد أحمد الشرقية شفوي

17. محمد عوض محمد على منصور بورسعيد شفوي

18. شاذلي مصطفى أحمد الطاهر أسوان شفوي

19. أحمد هاني عبد العظيم على الإسماعيلية شفوي

20. بكر إبراهيم محمود إبراهيم الأقصر شفوي

21. أحمد طه أحمد متولي البحيرة شفوي

22. عمر صبحي أبو عجوة على السويس شفوي

23. حسين محمد حسين عبدالله الدقهلية شفوي

24. أحمد حنفي أبو بكر محمد الوادي الجديد شفوي

25. محمود سعد إبراهيم محمد الأقصر شفوي

26. علاء الدين محمد أحمد أحمد أسيوط شفوي

27. السيد مصطفى السيد على الإسماعيلية شفوي

28. إبراهيم صبحي صابر سعد المنوفية شفوي

29. محمد محمد زكي محمد المنيا شفوي

30. فوده السيد أحمد فوده الشرقية شفوي

31. عبد الله فرج حماد محمد النقيب الجيزة شفوي

32. محمد إبراهيم على محمد الشرقية شفوي

33. إسماعيل عبد الرحمن عبد الرؤوف عثمان الوادي الجديد شفوي

34. حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج شفوي

35. حاتم أحمد سيد أحمد عبد العال الغربية شفوي

36. المعتز إبراهيم محمد محمد الإسماعيلية شفوي

37. عطيه أبو بكر عطيه الدياسطي الغربية شفوي

38. ناصر سالم سليم حسن البحر الأحمر شفوي

39. بليغ المتولي أحمد محمد الدقهلية شفوي

40. أحمد رمضان محمود الحضري جنوب سيناء شفوي

41. محمد مصطفى إبراهيم بكري كفر الشيخ شفوي

42. سيد غانم عيد عبد الموجود المنيا شفوي

43. عبد المنعم هيبة عبد المنعم سلامه بني سويف شفوي

44. محمد عبد المحسن إبراهيم القاهرة شفوي

45. محمد السيد أحمد جمعه كفر الشيخ شفوي

46. محمود بدر أحمد شعبان الفيوم شفوي

47. أشرف إبراهيم رجب القاهرة شفوي

48. زين حسن عقيلي سيد أسيوط شفوي

49. علاء عبد النبي عبد الفتاح زين شمال سيناء شفوي

50. مكاوي حسين محمد حسين الشرقية شفوي

51. أحمد خضر مدني على الوادي الجديد شفوي

52. حماده محمد نصر مدني الأقصر شفوي

53. مختار فؤاد عبد العزيز أحمد القليوبية شفوي

54. محمد ممدوح عبد الغني عثمان دمياط شفوي

55. إسلام سعودي عبده مرسى مطروح شفوي

56. هاني جمال أحمد لبن المنوفية شفوي

57. سعيد صلاح إسماعيل علي الفيوم شفوي

58. محمد ماهر جمعة إبراهيم الاسكندرية شفوي

59. شوقي ظهري محمد أيوب أسوان شفوي

60. أحمد صبحي محمد عياد البحيرة شفوي

61. محمد على حسن محمد سوهاج شفوي

62. عبد الله محمد السيد عبد العال القليوبية شفوي

63. أحمد حسن فولي محمد المنيا شفوي

64. محمد عبد الظاهر على سعيد الوادي الجديد شفوي

65. زكريا نجيب المليجي فرج الغربية شفوي

66. محمد سعيد محمد هريدي البحيرة شفوي

67. أحمد محمد رمضان سرحان الفيوم شفوي

68. محمد سالم توفيق مهران الأقصر شفوي

69. عبد الحميد جاد الرب عبدالله محمد أسوان شفوي

70. محمد إسماعيل حسن إسماعيل الشرقية شفوي

71. شحاته محمد شحاته محمد سوهاج شفوي

72. محمد سعد محمود حسين السويس شفوي وحاسب آلي

73. إسلام جلال على وهبه القليوبية شفوي وحاسب آلي

74. محمود محمود عبد الحليم طعيمه المنوفية شفوي وحاسب آلي

75. ربيع محمد عبد الشكور القاهرة شفوي وحاسب آلي

76. محمد عبد الجليل زكي عبد الجليل الجيزة شفوي وحاسب آلي

77. عماد محمد السيد مجاهد الجيزة شفوي وحاسب آلي

78. عماد يحي أحمد خليل الجيزة شفوي وحاسب آلي

79. أحمد حسين أحمد محمد المنيا شفوي وحاسب آلي

80. أحمد محمد أحمد أبو الدهب المنيا شفوي وحاسب آلي

81. الأنصاري خلف الله محمد البحر الاحمر شفوي وحاسب آلي

82. خالد محمد سيد جابر قنا شفوي وحاسب آلي

83. محمد سيد أحمد بكري بني سويف شفوي وحاسب آلي

84. محمد على محمد حسن المنيا شفوي وحاسب آلي

85. عز الرجال محمد عز الرجال كفر الشيخ شفوي وحاسب آلي

86. إبراهيم محمد على عبد الرحمن الشرقية شفوي وحاسب آلي

87. عبد الرحمن حسن أمين محمد السيد البحيرة شفوي وحاسب آلي

88. شريف محمود جمعة العجيل الغربية شفوي وحاسب آلي

أسماء الواعظات المقبولات

كما أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الواعظات المقبولات بالدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف ، وهن:



1. دينا إبراهيم أبو الخير الدقهلية

2. هدى محمد صبري عبد العزيز محمد الإسكندرية

3. وفاء السيد على أحمد السيسي القاهرة

4. رشا شعبان صابر الشاعر الدقهلية

5. لمياء محمد حسنى بشارة القاهرة

6. انجي محمد عبد الوهاب السيد القاهرة

7. أميزة محمد قطب سلمى الإسكندرية

8. منى عبد العظيم السيد سليم نجم القاهرة

9. رشا حلمي مأمون فوده القاهرة

10. رحمة رشاد محمد قطب الجيزة

11. حنان على مصطفى على القاهرة

12. مرفت محمد رمضان جاد القاهرة

13. نشوى محمد عبد المجيد المصري القاهرة

14. مها سيد الدسوقي سحاب القاهرة

15. وفاء أمين إبراهيم الزقم المنوفية