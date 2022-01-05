جمعية كليات الإعلام العربية تعقد حلقة نقاشية لبحث التدريب على المنصات الرقمية

تعقد جمعية كليات الإعلام العربية بالتعاون مع كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات الحلقة النقاشية حول التدريب العملى بكليات الإعلام العربية فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هويدا مصطفى أمين عام جمعية كليات الإعلام العربية .

يتم عقد الحلقة النقاشية يوم الأحد المقبل، اعتبارا من الثانية والنصف عصرا بمقر الجمعية بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعبر برنامج زووم، وبمشاركة عمداء ورؤساء أقسام الإعلام والخبراء الممارسين لبحث تطوير التدريب على المنصات الرقمية والتأهيل لسوق العمل .

الخشت وزين الدين وطايع في محاضرة تطوير الوعي بالدين

جدير بالذكر ان قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، شهدت محاضرة مشتركة عن "تطوير الوعي بالدين" للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ووجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، والشيخ جابر طايع رئيس قطاع الشؤون الدينية السابق بوزارة الأوقاف، في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب.

وتناول المشاركون طرق تنمية الوعي بالدين في الإعلام والمنابر وكيفية التخلص من الوعي الزائف.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في كلمته، إن تطوير الوعي بالدين له وسائل عديدة، وقنوات متعددة، من أهمها المناهج الدراسية والمنابر ووسائل الإعلام والعمل الثقافي، والدور الذي تقوم به هذه القنوات في نشر الوعي سواء كان الوعي بالدين أو الوعي السياسي أو الوعي الاقتصادي أو الوعي المجتمعي مهم جدًا في صناعة الوعي العام وتطهير الوعي بالدين من الخرافات والأساطير ومغذيات التطرف.