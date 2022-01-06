مهم لطفلك.. كيفية زيادة الدهون في حليب الثدي وطرق زيادتها

لماذا حليب الثدي مهم لطفلك؟

ما هو متوسط ​​محتوى الدهون والسعرات الحرارية في حليب الثدي؟

أنواع مختلفة من الدهون الموجودة في حليب الثدي؟

العوامل التي تؤثر على الدهون في حليب الثدي

تعتبر الدهون من المغذيات الكبيرة الهامة في النظام الغذائي للرضع. بصرف النظر عن كونها المصدر الرئيسي للطاقة في حليب الثدي ، فإن الدهون ومستقلباتها تساعد في نمو دماغ الطفل ونموه. لكن كمية الدهون في لبن الأم تختلف على مدار اليوم .

هذا التناوب في مستويات الدهون في حليب الثدي أمر شائع ولا داعي للقلق. ومع ذلك ، هناك طرق لتحديد ما إذا كان طفلك يحصل على دهون كافية من حليب الأم. في هذا المنشور ، كتبنا عن نفسه وكيفية زيادة الدهون في حليب الثدي.



ما هو متوسط ​​محتوى الدهون والسعرات الحرارية في حليب الثدي؟



تخضع تركيبة حليب الأم لتغيرات طفيفة مع كل رضعة لتلبية الاحتياجات التنموية للرضيع. ومع ذلك ، في المتوسط ​​، نطاقات محتوى السعرات الحرارية والدهون هي كما يلي:

العناصر الغذائية

متوسط

طاقة

70 كيلو كالوري / ديسيلتر

سمين

3.6 جم / ديسيلتر

kcal = سعرات حرارية ، dL = ديسيلتر (1dL = 100ml)

المصدر: الرابطة الأسترالية للرضاعة الطبيعية

ما هي أنواع مختلفة من الدهون الموجودة في حليب الثدي؟

يعتمد نوع الدهون الموجودة في حليب الأم على النظام الغذائي للأم. قد تشمل هذه الدهون :

ثلاثي الجلسرين

الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية (الدوكوساهيكسانويك (DHA) والأراكيدونيك (ARA)) ، وأحماض أوميغا 6 الدهنية (أحماض اللينوليك والأراكيدونيك)

الكوليسترول

أحماض دهنية أحادية غير مشبعة

ما هي العوامل التي تؤثر على الدهون في حليب الثدي؟



تؤثر العوامل التالية على تكوين الدهون في حليب الثدي.

1. إفراغ الثدي: عادة ما تتقلب كمية الدهون بناءً على فراغ الثدي. كلما كان الثدي فارغًا ، زادت نسبة الدهون فيه. علاوة على ذلك ، فإن الحليب الخلفي (الحليب الذي يقترب من النهاية) أغنى بالدهون من الحليب الأمامي (الحليب الأول) .



2. وقت الرضاعة : قد يحتوي حليب الثدي الذي يتم إفرازه خلال المساء والليالي عادة على نسبة عالية من الدهون. يحدث بسبب التراكم التدريجي للدهون في الحليب على مدار اليوم. قد يتغذى الأطفال بشكل أقل خلال النهار منذ قيلولة ، مما يوفر لهم الحليب بمحتوى دهون أكثر في المساء والليل .



3. الحالة التغذوية للأم: أنواع وكمية الدهون التي تتناولها الأم تنتقل إلى الرضيع عن طريق الحليب. لذلك ، من الضروري أن تستهلك الأمهات المرضعات الأطعمة التي تحتوي على تركيبة صحية من الأحماض الدهنية.

ما هي طرق زيادة الدهون والمغذيات في حليب الأم؟



قد تساعدك الخطوات التالية على زيادة محتوى حليب الأم من الدهون والمغذيات .



1. إفراغ الثدي بالكامل

تأكدي من أن طفلك ينهي الحليب من أحد الثديين قبل التحول إلى الجانب الآخر. سيحصل الطفل على الحليب الأمامي المائي والحليب الخلفي الغني بالدهون. إذا قمت بالتبديل إلى الجانب الآخر ، فقد يملأ ثدياك بالحليب الأمامي مرة أخرى ، مما يقلل من محتواه الكلي من الدهون. في حال كنتِ بحاجة للتبديل ، استخدمي مضخة الثدي لتخزين اللبن وإطعام الطفل لاحقًا.



2. تدليك الثديين

قد يساعد الضغط اللطيف على الثدي قبل وأثناء الرضاعة على تحريك الحليب الدهني للأمام وتنظيف قنوات الحليب قد يساعد أيضًا في إفراغ الثدي بشكل أفضل وتحسين محتواه من الدهون. يمكنك قراءة المزيد عن تدليك الثدي أو الرضاعة هنا .

3. تناول نظام غذائي متوازن

يمكن أن يساعد تناول الدهون الصحية للأم في ضمان احتواء حليب الثدي على نسبة صحية من الدهون وجودتها. يمكن أن يساعد المحتوى المناسب من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة في حليب الثدي في نمو دماغ الطفل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي استهلاك اللحوم الخالية من الدهون والبيض وبذور الكتان والزيوت النباتية وبذور عباد الشمس وبذور الكتان وفول الصويا والأسماك الدهنية إلى تحسين الجودة الغذائية لحليب الثدي البشري.





لماذا حليب الثدي مهم لطفلك؟

يوفر حليب الأم الكميات المطلوبة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع لاكتساب الوزن الصحي والنمو. إنه أفضل غذاء للأطفال لأنه سهل الهضم ومخصص حسب احتياجاتهم الغذائية.

حليب الثدي سميك قليلاً وغني بالعناصر الغذائية خلال الأيام الثلاثة إلى الأربعة الأولى بعد الولادة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا النوع من الحليب ، المسمى اللبأ ، غني بالمكونات المناعية مثل اللاكتوفيرين والأجسام المضادة وكريات الدم البيضاء التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من أمراض الطفولة الشائعة عند الرضع، كما أن لحليب الأم العديد من الفوائد النفسية حيث أنه يساعد الأمهات والرضع على الترابط. هرمون الأوكسيتوسين الذي يتم إطلاقه أثناء الرضاعة الطبيعية يهدئ بشكل طبيعي الأم المرضعة والرضيع .



لا داعي للقلق بشأن تغيير محتوى الدهون في لبن الأم. بدلاً من ذلك ، راقب نمط حليب الثدي الخاص بك وامتلاء طفلك لفهم ما إذا كان طفلك يتغذى جيدًا أم لا. يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بدفتر يوميات عن أنماط تغذية الرضيع وفراغ الثدي وزيارة استشاري الرضاعة على فهم محتوى الدهون في لبن الثدي بشكل أفضل.