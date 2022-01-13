معلومة قانونية.. تعرف على الفرق بين الطعن والنقض والاستئناف والاستشكال

يختلط الأمر على الكثير من غير المتخصصين في التفرقة بين 4 مصطلحات قانونية متقاربة وهما الطعن والاستشكال والاستئناف والنقض، فما الفرق بينهم؟ هذا ما سنعرفه في سياق التقرير التالي:

1- الطعن

هو الاعتراض على الحكم الصادر، وإعادة نظره، ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية، وهي المعارضة في الحكم، أو الاستئناف أو بالنقض، أو التماس إعادة النظر.

2- الاستشكال

هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية، إما بعريضة، أو أمام المحضر وقت التنفيذ، وقد يكون من المنفذ ضده الحكم، أو من الغير.

3- الاستئناف

هو إعادة نظر الدعوى الجزئية، أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية.

4- النقض

هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف، إذا شابها مخالفة في القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر ذلك الحكم.

ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.