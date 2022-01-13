رؤساء الجامعات المصرية يلتقطون صورا تذكارية مع عبدالغفار في ختام منتدى شباب العالم

حرص رؤساء الجامعات المصرية على المشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم ، الذي عقد على مدار أربعة أيام في الفترة 10 إلى 13 يناير، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة كوكبة حافلة من الشخصيات الدولية من أكثر 196 دولة.

وكان من أبرز رؤساء الجامعات الذين حضروا فعاليات منتدى شباب العالم ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

رؤساء الجامعات المصرية في منتدى شباب العالم

وقد حرص رؤساء الجامعات على التقاط صورة تذكارية مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على هامش ختام فعاليات منتدى شباب العالم .

رؤساء الجامعات المصرية في منتدى شباب العالم

وشهدت فعاليات المنتدى، الذي افتتحه الرئيس السيسي بكلمة قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم، في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تلك المنصة التي باتت منصة حوار، وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم وخاصة في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا، وأن نشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف وليس للإنسانية سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام".

واختتم كلمته قائلا: "يشرفني حضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير اجتمعنا وباسم الله نبدأ ومن أجل المستقبل نعمل".

رؤساء الجامعات المصرية يشاركون في منتدى شباب العالم

حصاد اليوم الأول من منتدى الشباب 2022

وشهد حصاد اليوم الأول من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الحديث عن حجم العمل والتنظيم المبذول فى المنتدى، فتضمنت الحفل فقرات تاريخية وفنية واستضافة رموز معروفة على مستوى العالم، كما تضمنت عرضا فنيا له وقع فى الكلمات يتصل بسياسة وفلسفة الدولة الوطنية الجديدة

ثم أعقب ذلك جلسة خاصة تدور حول كورونا والإنسانية، وكما تعودنا من الرئيس السيسي في كافة خطاباته، كان مباشرا للغاية حيث ذكر أن جائحة كورنا ستظهر نتائجها فى العالم بعد سنوات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك إيجابية فى عملية التأثر التى ستطول دول العالم.

رؤساء الجامعات المصرية في منتدى شباب العالم

كما أن حديث الرئيس السيسي جاء متوافقا مع أجندة منتدى شباب العالم الذى يدور معظمه حول تداعيات كورونا و الاقتصاد وحياة كريمة و المناخ والبيئة و ريادة الاعمال والعمق الافريقي وحقوق الانسان والمسرح والفن، وكلها مسارات قطعت الدولة فيها شوطا كبيرا، حيث مرت من تداعيات كورونا بأقل الاضرار الاقتصادية، ثم ملف حياة كريمة الذى يعد أحد أضخم المشروعات القومية فى تاريخ الدولة المصرية ويخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه.

حصاد اليوم الثاني من منتدى الشباب 2022

كما شهد حصاد اليوم الثاني من "منتدى شباب العالم"، في نسخته الرابعة مواصلة الدولة المصرية تقديم صورتها الواقعية بشكل أبهر العالم، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى : الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ"، لمواجهة التغير المناخى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم وشارك الرئيس السيسي فى جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2022.

وقال الرئيس السيسي، إن جهود الدولة في ملف عدم التمييز والتمييز على أساس دينى أو أي أساس آخر لم تكن بسبب أي ضغوط، متابعا: "الكلام ده مش نتاج ضغط من حد، احنا عملناه في ضوء معتقدات وأفكار، التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية، الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة واللون والثقافة وكل شيء، مش هنقدر نخلى العالم كله واحد أو يتكلم لغة واحدة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفى نفس السياق تفقد الرئيس السيسي جناح الحرف اليدوية، المشارك في منتدى شباب العالم، وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى.

حصاد اليوم الثالث من منتدى الشباب 2022

وجاء حصاد اليوم الثالث من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح بكلمته في جلسة بعنوان: "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، قائلا: أن الفقر من أهم الموضوعات التى تحتاج من الجميع الاهتمام بها وأن حياة كريمة هى نموذج ملهم، وتحدث عن التعمير وبناء قطاع غزة والاهتمام باليمن ومواجهة الفقر.

تفاصيل حفل ختام منتدى الشباب 2022

ويقام الان الحفل الختامي للنسخة الرابعة من منتدى الشباب المقام في محافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة السادسة مساء، حيث يتم الإعلان عن توصيات المنتدى يعقبها إطلاق النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، حيث يقام المنتدى تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتناول المنتدى عدد من القضايا الهامة والحيوية التي تعكس ملامح الواقع على رأسهم جائحة كورونا مدى تأثيرها على الحياة في مختلف دول العالم بالإضافة إلى مناقشة شبابية لثلاث قضايا محورية هم (السلام، الإبداع، التنمية) ومفهوم كل منها في مختلف الدول.

منتدى شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تمت استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

ومثل الشباب المشاركون بالمنتدى جنسيات 196 دولة، بحسب ما أعلنت إدارة المنتدى.

وكشفت إدارة المنتدى قبل انطلاق الفعاليات السبت الماضي، عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو يشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكانت إدارة المنتدى تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.