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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المغربى محمد مسكون : مصر اختارت طريق المستقبل .. وانحازت لشبابها

الشاب المغربى محمد
الشاب المغربى محمد مسكون

أكد الشاب المغربى محمد مسكون المشارك فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ والباحث فى المانيا أن منتدى لديه العديد من المحاور التى يركز عليها فى نسخته الرابعة التى تكون فى مقدمة اولويات العالم أجمع وياتى فى المقدمة جائحة كورونا وتأثيرها على العالم اجمع على كافة الأصعدة .

وقال المغربى مسكون إن ما يحدث فى مصر أمر مبهر للغاية أن نجد شباب تقريبا من كل أنحاء العالم أجمع وهذا يعتبر انجاز حقيقى لمصر .

وأشار الى أنه شارك طوال السنوات الماضية فى العديد من المؤتمرات الشبابية فى أكثر من دولة فى العالم، ولكن ما يحدث فى مصر هو الأكثر إبهارا لكثرة عدد المشاركين بالاضافة الى الاجراءات التنظيمية التى ستكون نموذج يقتدى به العالم اجمع .

وأوضح أنه لم يكن يتوقع هذا التنظيم الرائع فى ظل حائجة كورونا ولكن كعادة مصر تبهرنا بكل ما جديد وقدرتها على تحدى كل ما هو مستحيل خاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الطبى الخاص بالكشف عن فيروس كورونا الذى تم فى اجراءات صارمة وسلسلة على الجميع .

وقال : انا كشاب مغربى اتوجه بالشكر الى الدولة المصرية حكومة وشعبا على هذا التنظيم الرائع والاستقبال المميز وعلى المنتدى " الدسم " الذى احتوى على العديد من الملفات المهمة والمناقشات المميزة فى كل المجالات .

وقال إن الحكومة المصرية اتاحت الفرصة لشباب العالم أجمع لمناقشة القضايا المختلفة وطرح كافة الحلول لها والخروج بتوصيات مهمة تكون وسيلة لكل الهيئات الدولية للتعامل مع تلك القضايا .

وأوضح أن الشباب هو المستقبل والطاقة وأن توفير منصات للشباب والتواصل بين شباب العالم هو الوسيلة الوحيدة لتخطى كل الصعاب وحسنا فعلت مصر فى هذا الأمر .

محمد مسكون مصر منتدى شباب العالم فيروس كورونا الحكومة المصرية

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