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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اشتعال سيارتين في ظروف غامضة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شب حريق في سيارتين ملاكي بقرية هوارة عدلان  التابعة لمركز شرطة الفيوم في ظروف غامضة خرج الأهالي مسرعين من منازلهم عندما استمعوا لصوت إنفجار هائل في أحدي شوارع القرية وشاهدو النيران تخرج من داخل سيارتين ملاكي بشكل رهيب.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال زيدان مامؤر مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي باشتعال النيران بسيارتين ملاكي داخل القرية

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمرافقة قوة من شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز  ،  وتبين من خلال المعاينة الأولية اشتعال النيران في السيارتين باحدي شوارع القرية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق قبل وصوله إلى باقي المحلات التجارية والمنازل المجاورة واخمادها  ولم تتعرف علي أسباب الحريق. ولا يوجد خسائر في الأرواح أو إصابات


وتكثف جهود رجال المباحث الجنائية معرفة أسباب الحريق واذا كان يوجد شبه جنائية من عدمه وتفريغ الكاميرات المراقبه بالمنطقة لمعرفة الأسباب
وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

 

 

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