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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 سيدات ولاعب كرة قدم في حادث بطريق قرية حنس بالفيوم

موقع حادث التصادم
موقع حادث التصادم

أصيب 4 سيدات ولاعب كرة قدم بمركز شباب كفر محفوظ بمحافظة الفيوم، وذلك إثر اصطدام سيارة أجرة، وتاكسي؛ بسبب ضيق الطريق والسرعة الزائدة للسيارة الأجرة عند قرية حنس التابعة لمركز شرطة طامية.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد تعليب مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة اصطدام سيارتين ببعضهم عند قرية حنس و أسفر الحادث عن إصابة 4 سيدات ولاعب كرة قدم  بمركز شباب كفر محفوظ بطامية بالفيوم .

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية اصطدام سيارة أجرة صندوق بأخرى تاكسي حيث كانت السيارة الأجرة تقل عددا من  لاعبي مركز شباب كفر محفوظ أثناء عودتهم من مركز سنورس

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصابين إلي مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مركز شباب كفر محفوظ محافظة الفيوم اصطدام سيارة قرية حنس مركز شرطة طامية مستشفى طامية المركزي

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