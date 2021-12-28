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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: تنفيذ 15 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 322 مليون جنيه

العمل يسير على قدما
العمل يسير على قدما وساق بمشروعات الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انتهاء شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، من تنفيذ 26 مشروعاً بنطاق المحافظة منذ بدء العام الحالي، بإجمالي تكلفة 131 مليوناً و637 ألف جنيه، فيما يجري تنفيذ 15 مشروعاً جديداً بواسطة الشركة نفسها، بقيمة إجمالية 322 مليوناً و73 ألف و836 جنيه، فضلاً عن أنه يجري تنفيذ مشروعين من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 86 مليون جنيه.

وأشار محافظ الفيوم، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى يتم  تنفيذها بالمحافظة، من خلال شركة الفيوم والهيئة القومية، تزيد من نسبة تغطية القرى بشتى أنحاء المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل على عدد من المحاور لتمويل مشروعاتها بهذا القطاع، من خلال الخطة الاستثمارية، أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو عدد من الجهات الشريكة مثل الاتحاد الأوربي.

فيما أوضح المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي،  أنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 مشروعاً بقيمة 131 مليوناً و637 ألف جنيه، شملت إحلال وتجديد مأخذ محطة العزب الجديدة، وإحلال وتجديد الخطوط القديمة ونقل التوصيلات المنزلية بمنطقتي الجون ومنشية البكري بمدينة الفيوم، وإحلال وتجديد ونقل وتركيب خطوط مياه الشرب مركز يوسف الصديق، وإحلال وتجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية لرافع قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق، وإحلال وتجديد ونقل خطوط مياه أبشواي، ونقل وتركيب خطوط مياه مراكز الفيوم وإطسا وسنورس وطامية،  وإحلال وتجديد وتأثيث وتأهيل معامل معالجة محطتي تطون وإطسا، وإحلال وتجديد صناديق التروس ومعالجة صرف صحي طامية وتطون بإطسا والعجميين بأبشواي، وإحلال وتجديد عدد 8 تروس بمحطة معالجة صرف صحي قحافة بمدينة الفيوم.

وأضاف، أنه تم أيضاً الانتهاء من إحلال وتجديد الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة رفع دلة، وإحلال وتجديد ومعالجة الأعمال المدنية لاحواض الترسيب النهائي بمحطة معالجة صرف صحي قحافة، وإحلال وتجديد الأعمال المدنية والكهربية بمحطتي معالجة تطون وإطسا، وإحلال وتجديد الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لرافع قصر رشوان بمركز طامية، ومحطتي صرف صحي اللاهون بمركز الفيوم، وفيديمين بأبشواي، ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركزي إطسا وأبشواي، وقرى تلات والإعلام وهوارة المقطع بمركز الفيوم.

كما تم مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمدينة الفيوم، واستكمال صرف صحي أباظة بيوسف الصديق، ومد وتدعيم مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز طامية، وإحلال وتجديد الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لرافع صرف صحى فيديمين، وإحلال وتجديد عدد 2 طلمبة ولوحة كهرباء وونش بمحطة رفع صرف صحي دار السلام.  

وكشف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يجري حالياً تنفيذ 15 مشروعاً جديداً لمياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة، بقيمة 322 مليوناً و73 ألف و836 جنيه، تشمل استكمال الصرف الصحي بقرى فرقص والسعيدية وسرسنا بمركز طامية، وقرية سنرو القبلية بسنورس، واستكمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي شكشوك بأبشواي، واستكمال الإحلال والتجديد لمحطة سنهور القبلية بمركز سنورس، واستكمال شبكات الصرف الصحي بفيديمين، وإحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحي طامية، وإحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية لمحطتي معالجة صرف صحي إطسا والعجميين، وإحلال وتجديد الأعمال المدنية الكهروميكانيكية لمحطتى تطون بإطسا، وكيمان فارس بمدينة الفيوم، وإحلال وتجديد خط انحدار صرف صحي شارع بطل السلام بمدينة الفيوم، وإحلال وتجديد محطة العزب القديمة "العنبر القديم والمرشحات" وإحلال وتجديد الصرف الصحى بقرية شكشوك.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه يجري تنفيذ محطتين للصرف الصحى، بتكلفة 86 مليون جنيه، إحداهما محطة صرف صحي هوارة عدلان بمركز الفيوم، والأخرى محطة صرف صحى النصارية بمركز أبشواي، لافتاً انه سيتم الانتهاء من تنفيذهما مارس القادم.

 

 

محافظ الفيوم يكشف موعد تسليم الوحدات السكنية بـ منطقة الحواتم.. فيديو

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