محافظ الفيوم يكشف موعد تسليم الوحدات السكنية بـ منطقة الحواتم.. فيديو

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آخر موقف الأعمال بالعمارات السكنية الجارى تنفيذها بمنطقة الحواتم.

وقال "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، إن نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية وصلت إلى 71%، لافتا إلى أن المشروع مقام على مساحة 11.5 فدان.

وأوضح أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،: "المشروع يشمل تنفيذ 14 عمارة بإجمالي 1100 وحدة سكنية بمساحة 87 متر للوحدة، إلى جانب 60 محلا تجاريا بمساحات مختلفة بالإضافة إلى مناطق للخدمات والجراجات".

وأشار أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،: "من المتوقع تسليم الوحدات بحلول شهر فبراير أو مارس المقبل"، معقبا: "نعمل على مدار الساعة، وهناك 10 شركات خاصة تعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع".