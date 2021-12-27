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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم : 4 مؤتمرات دولية خلال العام الجامعي 2022/2021

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء الأجتماع

عقدت لجنة المؤتمرات  بجامعة الفيوم  اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث ونائب رئيس لجنة مؤتمرات الجامعة، وبعضوية  الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم ،و الدكتور محمد خفاجي، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، و أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، و نهال عبد الرحمن عبد الله، أخصائي شؤون تعليم أول بمكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث.

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاتة بأن اللجنة وافقت على عقد (٣) مؤتمرات خلال العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وهي:-  "المؤتمر الدولي الثالث عشر للسياحة والضيافة والتراث" والذي ستنظمه كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة السادات خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٦ مارس ٢٠٢٢،  و"المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان:- (IPPC-Egypt2022)" والذي ستنظمه كلية الصيدلة بجامعة الفيوم بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلوم مستحضرات التجميل من المصادر الطبيعية (The International Society for  Phytocosmetic Since) خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٢ مايو ٢٠٢٢، و "المؤتمر الدولي تحت عنوان:- (الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات)" والذي ستنظمه كلية الحاسبات والمعلومات خلال الفترة من ٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٢.

وأشار الدكتور عرفة صبري حسن إلى موافقة اللجنة على عقد المؤتمر العلمي الأول لطلاب الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بحضور رجال الأعمال وأصحاب الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، معربا عن خالص الشكر لإدارة كلية السياحة والفنادق على إطلاقها هذه المبادرة لعقد مثل هذا المؤتمرات، وموجهًا الدعوة لكليات الجامعة المختلفة للسير فى نفس هذا النهج لتحقيق أكبر استفادة من أبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه وذلك لتطوير منظومة البحث العلمي والعمل على تكاتف جميع الجهود في اتخاذ خطوات جادة نحو التطبيق.

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الفيوم جامعة الفيوم المؤتمرات اربع العام الجامعي

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