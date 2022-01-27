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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات الخاصة: أماكن شاغرة للطلاب في جميع الكليات والتخصصات بتنسيق المرحلة الثالثة

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

أكد الدكتور محمد الغر،  رئيس المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم فتح باب القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل.

 وأشار إلى أن الشرط لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والاهلية هي الحدود الدنيا للكليات.

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وأضاف " الغر" إلى أنه يوجد أماكن شاغرة في كافة الكليات والتخصصات الخاصة والاهلية ، نوضح للطلاب كل ما يريدون معرفته في انتظار الطلاب راغبي التقدم.

وأشار إلى أن هذا التنسيق هو للقبول في التوصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن ما يدور حول تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات غير صحيح وأكاذيب.

وفي سياق آخر قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن نظام القبول بالجامعات الأهلية ، وهم "الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة"، هو وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.

وأضاف " المصدر " أنه يتم احتساب المجموع المكافئ من خلال " مجموع الطالب + درجات اختبار القبول"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تطبيقه بالمرحلة الثالثة للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية كما أنه لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق اختبارات القبول لطلاب هذه المرحلة.

وأضاف "المصدر" أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحيث تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة وفق النظام الإلكتروني الموحد.
 
ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :

الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

 

الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
 
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %

وجاء الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:

الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

الدكتور محمد الغر رئيس المجلس الأعلى للجامعات فتح باب القبول تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

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