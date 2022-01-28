عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي

الكويت
الكويت

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 41. 1 دولار ليبلغ 23. 91 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 82. 89 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 15 سنتا ليبلغ 81. 89 دولار للبرميل كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا ليبلغ 15. 87 دولار للبرميل.

ومع انطلاقة موسم البيانات المالية للشركات المدرجة عن عام 2021، يتطلع المستثمرون إلى شركات إدارة الصناديق، وهي شركات استثمارية من بين أنشطتها إدارة صناديق استثمار في الأسهم بالداخل والخارج، وشركات مثل المركز المالي والكويتية للاستثمار وكامو للاستثمار والاستثمارات الوطنية.

والشركات تنتظر نتائج مالية متميزة بفضل أداء صناديقها، والتى تفوقت بنهاية أكتوبر الماضي على مؤشر بورصة الكويت بعوائد جاوزت أحيانا 30%.

وتختار شركات الصناديق أسهمًا تشغيلية ممتازة، وتحسن توزيع أصولها بما يضمن المحافظة على استمرارية المكاسب.

وسجلت الشركات تلك الأسهم، من بنوك وغيره، أداء تشغيليا لافتا حتى نهاية اكتوبر من 2021.

ويُنتظر أن تعلن قريبا عن ربع رابع جيد، كما أن ثمة تفاؤل بشأن التوزيعات المرتقبة لتلك الشركات، وكل ذلك يعود على الصناديق بأداء جيد، وعلى الشركات بمداخيل وأتعاب مجزية.

ونظرًا لارتباطها الوثيق بالبورصة أداء وتدفقا، تستفيد شركات الصناديق أيضا من تحسن جاذبية البورصة ومن ثقة المستثمرين فيها، ومن تدفق الاستثمارات المحلية والعالمية عليه.

وشهدت البورصة الكويتية بنهاية 2021 نسب نمو من خانتين في كافة مؤشراتها.

ترشيحاتنا

ميزة جديدة .. فيسبوك سيعرفك عندما يقوم صديق بعمل "سكرين شوت"

أمم إفريقيا.. صافرة سنغالية لإدارة مباراة مصر والمغرب

تطور مفاجئ.. لماذا قرر سعد الحريري اعتزال الحياة السياسية في لبنان؟

حكم الجلوس في الجامع بدون تحية المسجد.. الرأي الفقهي

بعد خسارة المليارات.. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو الحكومات لتخفيف قيود السفر

صحة النواب: نحتاج لتغليظ عقوبات ممارسة مهنة التحاليل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبرعت بأموالها لـ تحيا مصر.. وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية 

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

أغنى طفل في أفريقيا لا يتخطى الـ10 من العمر ويمتلك سيارات وطائرات وقصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

مدرب منتخب مصر ينفجر غضبا بسبب فندق الإقامة.. ورد مفاجئ من الشناوي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

فيديو جراف.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

فيديو جراف.. تعبت خلاص.. هل تعتزل بسمة وهبة الإعلام

بدون ماس.. كيف أنهت الدفاية الكهربائية حياة أسرتين في البحيرة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ