ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 41. 1 دولار ليبلغ 23. 91 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 82. 89 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 15 سنتا ليبلغ 81. 89 دولار للبرميل كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا ليبلغ 15. 87 دولار للبرميل.

ومع انطلاقة موسم البيانات المالية للشركات المدرجة عن عام 2021، يتطلع المستثمرون إلى شركات إدارة الصناديق، وهي شركات استثمارية من بين أنشطتها إدارة صناديق استثمار في الأسهم بالداخل والخارج، وشركات مثل المركز المالي والكويتية للاستثمار وكامو للاستثمار والاستثمارات الوطنية.

والشركات تنتظر نتائج مالية متميزة بفضل أداء صناديقها، والتى تفوقت بنهاية أكتوبر الماضي على مؤشر بورصة الكويت بعوائد جاوزت أحيانا 30%.

وتختار شركات الصناديق أسهمًا تشغيلية ممتازة، وتحسن توزيع أصولها بما يضمن المحافظة على استمرارية المكاسب.

وسجلت الشركات تلك الأسهم، من بنوك وغيره، أداء تشغيليا لافتا حتى نهاية اكتوبر من 2021.

ويُنتظر أن تعلن قريبا عن ربع رابع جيد، كما أن ثمة تفاؤل بشأن التوزيعات المرتقبة لتلك الشركات، وكل ذلك يعود على الصناديق بأداء جيد، وعلى الشركات بمداخيل وأتعاب مجزية.

ونظرًا لارتباطها الوثيق بالبورصة أداء وتدفقا، تستفيد شركات الصناديق أيضا من تحسن جاذبية البورصة ومن ثقة المستثمرين فيها، ومن تدفق الاستثمارات المحلية والعالمية عليه.

وشهدت البورصة الكويتية بنهاية 2021 نسب نمو من خانتين في كافة مؤشراتها.