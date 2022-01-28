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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يتجه لأطول سلسلة مكاسب.. ارتفاع أسعار النفط للأسبوع السادس

النفط في طريقه لسادس
النفط في طريقه لسادس أسبوع من المكاسب وسط مخاوف إزاء الإمداد

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي إذ استمرت التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 63 سنتا أي 0.7 بالمئة إلى 89.97 دولار للبرميل بحلول (الساعة 1013 بتوقيت جرينتش) بعدما بلغت 91.04 دولار أمس الخميس، في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
 

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أي 0.6 بالمئة إلى 87.10 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والخامان في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابا في أسواق الطاقة.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال اليوم الجمعة، إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.

وأمس الخميس، تراجعت أسعار النفط بعد أن سجل خام برنت أعلى مستوياته منذ سبع سنوات فوق 90 ​​دولارا للبرميل مع موازنة السوق بين المخاوف بشأن شح المعروض حول العالم وتوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سياسته النقدية قريبا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا عند التسوية إلى 89.34 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا لتبلغ 86.61 دولار للبرميل عند التسوية بعد جلسة متقلبة تذبذب فيها الخامان بين المنطقتين الإيجابية والسلبية.

وكانت الأسعار قد زادت يوم الأربعاء، إذ صعد خام برنت فوق 90 ​​دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ سبع سنوات وسط توتر بين روسيا والغرب.

وروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، على خلاف متصاعد مع الغرب بشأن أوكرانيا، مما يثير مخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا، على الرغم من أن المخاوف تتركز على إمدادات الغاز وليس الخام.

وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب: ”السوق متقلبة للغاية بفعل الأنباء عن تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، هناك حالة من الضبابية بشأن ما سيحدث“.


لكن الأسعار تأثرت سلبا أيضا بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء، إنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في آذار/مارس، وإنه يعتزم إنهاء مشتريات السندات في نفس الشهر لكبح التضخم.

النفط اسعار ارتفاع المكاسب الجيوسياسي

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