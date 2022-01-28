فوائد التحصين بسورة الكهف .. أسرار لا تعرفها عن العاصمة من الدجال

فوائد التحصين بسورة الكهف.. يبحث كثير من المسلمين عن فوائد التحصين بسورة الكهف، خاصة في يوم الجمعة، لما ورد في شأنها من أحاديث نبوية وأقوال جمهور والفقهاء والعلماء.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أبرز ما جاء في فوائد التحصين بسورة الكهف..

أوائل سورة الكهف

فوائد التحصين بسورة الكهف

كشف الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن فوائد التحصين بسورة الكهف، وذلك وفق ما ورد في السنة النبوية.

وقال مرزوق في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في بيان فوائد التحصين بسورة الكهف: “حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها يعصم من المسيخ الدجال، فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر الكهف، لافتاً إلى ما أورده الإمام النووي: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذا في آخرها قوله تعالى: “أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء”.

وأضاف : أن المناوي قال: لما في قصة أهل الكهف من العجائب، فمن علمها لم يستغرب أمر الدجال فلا يفتتن، أو لأن من تدبر هذه الآيات وتأمل معناها حذره فآمن منه، أو لأن هذه خصوصية أودعت في السورة، وذكر في آخر الكلام: وفيه جواز الدعاء بالعصمة من نوع معين، والممتنع الدعاء بمطلقها لاختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم والملك.

كما استشهد مرزوق، بالحديث الصحيح الذي رواه المنذري في الترغيب والترهيب: قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين)، وما جاء في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق).

ولفت إلى أنه من الأعمال التي حث النبي صلى الله عليه وسلم علي الإكثار منها يوم الجمعة وليلة الجمعة أن يكثر المسلم من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم : (1) قال صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا) رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم ( أكثروا الصلاة علي في يوم يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته) رواه الحاكم والبيهقي في الشعب بسند صحيح.

فوائد التحصين بسورة الكهف

وقد أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمته بسورة الكهف وحث على قراءة الآيات العشر الأواخر منها للحماية من فتنة الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال"، وقد دلت أحاديث كثيرة على فضل قراءة سورة الكهف، منها قوله -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»

وتقي سورة الكهف قارئها من أربع فتن، حيث ورد في سورة الكهف أربعة أنواع من الفتن، التي يمكن للإنسان أن يقع فيها في الدنيا، وهذه الفتن المذكورة في سورة الكهف، أولها فتنة الدين، وتعبر عنها قصة أهل الكهف، وثانيها فتنة المال وتتمثل في قصة صاحب الجنتين، وثالثها فتنة العلم وجاءت في قصة النبي موسى –عليه السلام- مع سيدنا الخضر، والفتنة الرابعة الواردة بسورة الكهف، هي فتنة الملك، وعبرت عنها قصة ذو القرنين، مشيرًا إلى أن هذه الفتن الأربع تكون مجتمعة في شخص الدجال، لذا فمن قرأ سورة الكهف في كل جمعة وقاه الله سبحانه وتعالى فتنة الدجال.

فوائد التحصين بسورة الكهف

وأكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، أنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.

كما يقول الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن فوائد التحصين بسورة الكهف، إنه قد ورد في وقت قرأتها تبدأ بعد أذان المغرب يوم الخميس، وحتى مغيب شمس الجمعة، مشيراً إلى أن الدعاء بعد سورة الكهف مستحب فى كل وقت وخاصة بعد العبادات فالدعاء دبر العبادات يرجى القبول فيه من الله تعالى لأنه وقع بعد عمل صالح وبالتالى فإن الدعاء عقب قراءتها جائز.

موضع أهل الكهف



لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟

لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان من كثير من المسلمين، فيبحثون عن الإجابة عن سؤال لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.

وللإجابة عن هذا السؤال، أكد الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قراءة سورة الكهف ليس لها أي علاقة بـ ردم سور يأجوج ومأجوج، وقراءتها لا تعيد بناء هذا السور ، وكل ما ورد عن علاقة قراءة سورة الكهف بسور يأجوج ومأجوج كلها أحاديث مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وتابع: الله تعالى حسم أمر السور في الآية رقم (٩٨) في سورة الكهف، وقالنا إن سبحانه وقت ما هيأذَن لـ خروج يأجوج ومأجوج هيأمُر السور إنه ينهار، و هيسوي بيه الأرض ،{ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعدُ ربي جعلهُ دَكاءَ وكان وعدُ ربي حقّا}.

سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

يقرأ المسلمون سورة الكهف يوم الجمعة، لأن النبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم - أخبرنا إنها نور بين الجُمعتين ، و النور يعني هداية ، يعني هداية المسلم لاختيار الصح من الغلط ، ويدله على العمل الصالح الذي يوصله إلى رضا الله تبارك وتعالى.

الحكمة من قراءة المسلمين سوة الكهف يوم الجمعة

وتقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لأنها تحمي الشخص في آخر الزمان من المسيح الدجال وفتن الدنيا، فإنّ الدجال سيطلب من الناس عبادته من دون الله "فتنة الدين"، وسيأمر السماء بالمطر ويفتن الناس بما في يده "فتنة المال"، وتكون فتنة العلم بأنه "سيخبر الناس بالأخبار"، وأخيرا "فتنة السلطة" بأنه سيسيطر على جزء كبير من الأرض.

كما أنه لكل فتنة من هذه الفتن قوارب للنجاة، فللنجاة من فتنة الدين يكون ذلك بالصحبة الصالحة، قال تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا».

والنجاة من فتنة المال وذلك بمعرفة حقيقة الدنيا، قال تعالى: «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا».

كما أن النجاة من فتنة العلم وذلك بالتواضع، قال تعالى حكاية عن سيدنا موسى: «قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا».النجاة من فتنة السلطة بالإخلاص لوجه الله، قال تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».

هل يجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة ؟

وقت قراءة سورة الكهف يوم جمعة فإنها تُقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس، ذكر هذا الرأي الكثير من العلماء.

وأوصانا النبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم جمعة، لقوله، صلى الله عليه وسلّم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

هل يجوز قراءة سورة الكهف في أي يوم إذا لم اقرأها يوم الجمعة؟

هل يجوز قراءة سورة الكهف في أي يوم إذا لم اقرأها يوم الجمعة؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فتوى مسجله له .

واجاب عثمان، قائلًا: أن السنن أو الأمور الحسنة المستحبة إذا ما فات وقتها تأتى بها فى وقت أخر، كمن أنشغل عن أمر ما فى يوم الجمعة فممكن أن يقرأها ثانى يوم أو فى الوقت الذى يناسبه فهذا ذكر الله تعالى وتؤجر على تلاوته.

وحول موعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ثبت أن وقت قراءة سورة الكهف يوم جمعة يكون في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس، ذكر هذا الرأي الكثير من العلماء.

وأوصانا النبي محمد، صلى الله عليه وسلّم، بالحرص على قراءة سورة الكهف يوم جمعة، لقوله، صلى الله عليه وسلّم: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».