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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تعرف على حكمها ووقتها وفضلها

قراءة سورة الكهف
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟ وما هو وقتها ؟ وما فضلها ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سُنَّة ، يُثابُ فاعلها .

 

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وأضاف مستشار المفتي أنه تصح قراءة سورة الكهف من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، فيجوز قراءتها في أَيِّ وقتٍ بين هذين الوقتين .

 

 فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وتابع أمين الفتوى: أما فضلها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "مَن قرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجمُعةِ سطَعَ له نورٌ من تحتِ قَدَمِه إلى عَنانِ السماءِ يُضيءُ به يومَ القيامةِ ، وغُفِرَ له ما بينَ الجمُعَتَينِ" .

 

لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟

لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان من كثير من المسلمين ، فيبحثون عن الإجابة عن سؤال لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.

 

للإجابة عن هذا السؤال ، أكد الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قراءة سورة الكهف ليس لها أي علاقة بـ ردم سور يأجوج ومأجوج، وقراءتها لا تعيد بناء هذا السور ، وكل ما ورد عن علاقة قراءة سورة الكهف بسور يأجوج ومأجوج كلها أحاديث مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

والله تعالى حسم أمر السور في الآية رقم ( ٩٨ ) في سورة الكهف ، وقالنا إن سبحانه وقت ما هيأذَن لـ خروج يأجوج ومأجوج هيأمُر السور إنه ينهار ، و هيسوي بيه الأرض ،{ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعدُ ربي جعلهُ دَكاءَ وكان وعدُ ربي حقّا } .

سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

 

يقرأ المسلمون سورة الكهف يوم الجمعة، لأن النبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم - أخبرنا إنها نور بين الجُمعتين ، و النور يعني هداية ، يعني هداية المسلم لاختيار الصح من الغلط ، ويدله على العمل الصالح الذي يوصله إلى رضا الله تبارك وتعالى.

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لماذا سورة الكهف دون باقي السور ؟

 

ورد في سورة الكهف ، 4 قصص ، وهذه القصص تتضمن أربع فِتن ، وهذه الفتن هي:
1 -  قصة فتية الكهف = و فيها فتنة الدين .
2 -  قصة أصحاب الجنتين = وفيها فتنة المال .
3 -  قصة موسى عليه السلام و الخضر= وفيها فتنة العلم .
4 -  قصة العبد الصالح ذي القرنين= وفيها فتنة السُلطة .

وهذه القصص فيها الكثير من الدروس والعبر والمواعظ ، كما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرشدنا إلى حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف ومن حفظهم سينجيه الله تعالى من أكبر فتنة على الإطلاق و هي فتنة المسيح الدجال .

الحكمة من قراءة المسلمين سوة الكهف يوم الجمعة

 

 لأنها تحمي الشخص في آخر الزمان من المسيح الدجال وفتن الدنيا، فإنّ الدجال سيطلب من الناس عبادته من دون الله "فتنة الدين"، وسيأمر السماء بالمطر ويفتن الناس بما في يده "فتنة المال"، وتكون فتنة العلم بأنه "سيخبر الناس بالأخبار"، وأخيرا "فتنة السلطة" بأنه سيسيطر على جزء كبير من الأرض.


وكل فتنة من هذه الفتن لها قوارب للنجاة، فللنجاة من فتنة الدين يكون ذلك بالصحبة الصالحة، قال تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا».

 

النجاة من فتنة المال وذلك بمعرفة حقيقة الدنيا، قال تعالى: «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا».


النجاة من فتنة العلم وذلك بالتواضع، قال تعالى حكاية عن سيدنا موسى: «قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا».النجاة من فتنة السلطة بالإخلاص لوجه الله، قال تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».

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