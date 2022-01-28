عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية النمساوي: الإنتربول وفيينا شريكان قويان في مكافحة الجريمة الدولية

وزير الداخلية النمساوي
وزير الداخلية النمساوي

بحث جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا اليوم /الجمعة/ مع الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" يورجن شتوك السياسات الأمنية في النمسا وترتيبات الاحتفال بالذكرى المئوية للإنتربول والتي ستعقد في فيينا في العام المقبل.


وقال وزير الداخلية ،في تصريحات له اليوم /الجمعة/، إن الإنتربول شريك مهم وموثوق به للشرطة النمساوية وهناك عقود من التعاون الممتاز تربط النمسا بالانتربول. 


وأوضح الوزير أنه نتيجة لانتشار الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر اتسعت الجريمة المنظمة منذ فترة طويلة خارج الحدود الوطنية ولهذا السبب أصبحت الشبكة الدولية الجيدة لسلطات الشرطة عامل نجاح رئيسي في مكافحة الجريمة.


ومن جانبه، قال الأمين العام للإنتربول إن المخاطر التي يتعرض لها الأمن الداخلي في أوروبا تنشأ بشكل متزايد في القارات الأخرى.


وأضاف أن الانتربول بصفته مركزًا عالميًا للمعلومات ومنصة تعاون يلعب دورًا مركزيًا فى القضايا الأمنية العالمية. 
 

يذكر أن الإنتربول تضم حاليًا 195 دولة عضو حول العالم وتعمل كمركز معلومات تنسيقي لسلطات الشرطة المعنية وقد تأسس الإنتربول في فيينا في عام 1923.

وزير الداخلية الجرائم الإلكترونية الشرطة الدولية الجريمة المنظمة الاتجار بالبشر مكافحة الجريمة

موضوعات متعلقة

زعيمة المعارضة الإيطالية تجدد الدعوة لانتخابات مبكرة

اقتصاد الإمارات.. 793 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الإمارات.. 190 مليار درهم حجم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 11 شهرا

بعد خسارة المليارات.. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو الحكومات لتخفيف قيود السفر

وزير الطاقة السعودي: نعمل على تشكيل لجنة خاصة تدعم توطين القطاع قريبا

اقتصاد السعودية.. ارتفاع صادرات النفط 112.8% على أساس سنوي في نوفمبر

اقتصاد الكويت ..الصناديق الكويتية بين الأفضل عالمياً في 2021

اتحاد الصناعة البريطانية يحذّر من ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 1977

ترشيحاتنا

الصين تعلن عن أكبر فريق للألعاب الأولمبية الشتوية في تاريخ البلاد

استعدوا للحرب .. متى وكيف وأين قد ينقض بوتين على أوكرانيا؟

كأس الرابطة| تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

آخرهم قدري سعيد .. أربعة من أبرز الكتاب الصحفيين يرحلون في أسبوع

بسبب فيسبوك.. وقف إمام بـ أوقاف مطروح ومنعه من الخطابة

منسق دولي: الأمريكيون لا يريدون حربًا.. وقرار بايدن نشر قواته في أوروبا تهديد فارغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

هربا من الحريق.. مصرع أب ألقى بابنته من النافذة وقفز خلفها بالطالبية

انخفاض جديد.. الذهب يواصل مسلسل الخسائر اليوم الجمعة 28 - 1 - 2022

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

رسميا.. الزمالك يودع بطولة كأس الرابطة

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

حادث مروع.. جدة تقتل حفيدها بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

فيديو

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ