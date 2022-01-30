عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي وعمرو عبدالجليل في مؤسسة دار الهلال بسبب "العيل"| خاص

أحمد حلمى
أحمد حلمى

يواصل الفنان أحمد حلمى تصوير فيلم "العيل"، وعلم “صدى البلد” من مصادر خاصة تواجد الفنان أحمد حلمى والفنان عمرو عبد الجليل حاليا بمؤسسة دار الهلال لتصوير أحد المشاهد الداخلية الخاصة بالفيلم.

 

ويجسد أحمد حلمى دور أخصائى اجتماعى ويكتب تقارير عن المساجين وحالاتهم النفسية داخل مصلحة السجون، ويتعرض لكثير من المواقف وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

 

ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية، والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

txt

أصحاب ولا أعز.. الجمهور يطالب أحمد حلمي بالضغط على منى زكي للاعتذار

txt

الرياضة السبب.. أحمد حلمي رسب 3 مرات في الثانوية العامة والتحق بهذه الكلية

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب الفنان أحمد حلمى، الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير. 

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى.

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى محمود حافظ عمرو عبد الجليل الفنان احمد مالك عمرو عبدالجليل محمد شاكر خضير الفنان عمرو عبد الجليل

ترشيحاتنا

«الثقافة الزراعية» تشارك بمطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط إنهاء العقود من جانب صاحب العمل والعامل

مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

رغم تأييدها حازم أبو إسماعيل.. "مجلس الدولة" يرفض حل أشهر الجمعيات السلفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

السيسي يوجه وزير العدل بإنجاز القضايا المدنية والأسرة المتأخرة خلال العام القضائي الجاري

هاجم موسيماني.. طه إسماعيل يتوقع تلقي الأهلى هزيمة كبيرة من مونتيري

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجندوفلي بأكثر من طريقة

لأكثر من 70 عامًا.. عجوز يقود سيارته بدون رخصة

بحضور نجوم الغناء الشعبى.. 50 صورة لحفل زفاف المطرب مسلم

صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو

فيديو

مخرجتش من باب الجامعة.. قصة اختفاء الطالبة سندس بعد الامتحان (فيديوجراف)

بلاش تجلدوها.. كيف دافع محمد صبحي عن منى زكي بعد "أصحاب ولا أعز"| “فيديو”

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ