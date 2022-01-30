أحمد حلمي وعمرو عبدالجليل في مؤسسة دار الهلال بسبب "العيل"| خاص

يواصل الفنان أحمد حلمى تصوير فيلم "العيل"، وعلم “صدى البلد” من مصادر خاصة تواجد الفنان أحمد حلمى والفنان عمرو عبد الجليل حاليا بمؤسسة دار الهلال لتصوير أحد المشاهد الداخلية الخاصة بالفيلم.

ويجسد أحمد حلمى دور أخصائى اجتماعى ويكتب تقارير عن المساجين وحالاتهم النفسية داخل مصلحة السجون، ويتعرض لكثير من المواقف وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية، والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب الفنان أحمد حلمى، الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى.