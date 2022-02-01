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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك الأسطول الروسي في البحر الأسود يثير ذعر العسكريين في أمريكا وأوروبا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت مجلة فوربس الأمريكية، إن إرسال روسيا 6 فرقاطات إلى البحر الأسود للمشاركة في مناورات هناك أثار ذعر العسكريين الأمريكيين والأوروبيين.

وذكرت المجلة الأمريكية في تقرير لها، أن الدول الغربية خارج منطقة بحر البلطيق كرست بعضا من مواردها العسكرية الحديثة لتتبع ومرافقة مجموعة صغيرة من السفن الروسية حول أوروبا.

وأشارت "فوربس" إلى أن العسكريين الروس أثبتوا بعمليتهم هذه جدوى سفن الإنزال وأظهروا كيفية الاستفادة من وحدات بحرية ضئيلة وغير مهمة عسكريا لاستخراج أقصى قدر من القيمة من سفن قديمة ضعيفة كانت القوات البحرية الغربية قد تجاهلتها منذ فترة طويلة.

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وقالت المجلة الأمريكية، إن الرد الغربي المبالغ فيه اعتراف ضمني بأنه حتى السفن البرمائية الصغيرة غير المهمة عسكريا، إذا تم استخدامها بشكل خلاق، يمكن أن تسبب الكثير من المشاكل في المناطق الساحلية للعالم المتقدم.

يأتي ذلك وسط توتر غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الباردة بين روسيا والغرب على خلفية مزاعم كييف وبعض العواصم الغربية حول تخطيط موسكو لـ"غزو أوكرانيا"، الأمر الذي نفته روسيا مرارا وتكرارا على مستويات مختلفة.

أمريكا روسيا موسكو البحر الأسود اوروبا الجيش الروسى بحر البلطيق أوكرانيا

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