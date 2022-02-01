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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني: تنفيذ اتفاقية مينسك يعني تدمير البلاد.. ويجب التراجع عنها

أوكرانيا
أوكرانيا

حذر أليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، من أن اتفاقية السلام، التي تم التوقيع عليها في محاولة لإنهاء الحرب في شرق أوكرانيا، قد تؤدي إلى انهيار البلاد إذا تم تنفيذها، وذلك مع اشتعال التوترات على الحدود المشتركة مع روسيا.

وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أصر دانيلوف، على أن المسؤولين الأوكرانيين يجب أن يراجعوا اتفاق السلام لتجنب انهيار أسس أوكرانيا.

وقال إن "تنفيذ اتفاقية مينسك يعني تدمير البلاد. عندما تم التوقيع عليها تحت فوهة البندقية الروسية، وراقبها الألمان والفرنسيون، كان من الواضح بالفعل لجميع العقلاء أنه من المستحيل تنفيذ هذه المعاهدة".

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ووفقًا لدانيلوف، يجب على الدول الغربية ألا تدفع أوكرانيا إلى سن الشروط الحالية المنصوص عليها في الاتفاقات.

وحذر من أنه "إذا أصروا على تنفيذ اتفاقيات مينسك كما هي، فسيكون ذلك في غاية الخطورة على بلدنا".

وزعم مسؤول الأمن: "إذا لم يقبل المجتمع هذه الاتفاقيات، فقد يؤدي ذلك إلى وضع داخلي صعب للغاية وروسيا تعتمد على ذلك".

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة.

وفي ديسمبر، قال السكرتير الصحفي للكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "احتمال وقوع أعمال عدائية في أوكرانيا لا يزال مرتفعا" عندما سئل عن احتمال اندلاع حرب في شرق البلاد.

وتم توقيع اتفاقيات مينسك، التي وقعتها أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عامي 2014 و 2015، في محاولة لإنهاء الحرب في دونباس.

وبصرف النظر عن وقف إطلاق النار، تضمن بروتوكول مينسك ومينسك الثاني أيضًا اتفاقية للإصلاح الدستوري في أوكرانيا، مع اللامركزية وسلطات إضافية لمنطقتَي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين. وحتى الآن، لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بعد.

واجتمعت أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لأول مرة في عام 2014، في الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.

واندلع الصراع في شرق أوكرانيا في أعقاب أحداث ميدان 2014، عندما أطيح بالحكومة المنتخبة في أعقاب احتجاجات الشوارع العنيفة، حيث أعلنت الجمهوريتان استقلالهما عن كييف.

ولا تعترف روسيا أو أوكرانيا أو أي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، بسيادة الجمهوريات المنشقة.

ويزعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الانفصاليين مدعومون من موسكو وسبق أن أعرب عن تفضيله للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بدلاً من ذلك.

أوكرانيا فرنسا روسيا اخبار اوكرانيا الحدود الروسية اتفاقية مينسك موسكو

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