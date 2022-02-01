أمريكا تجلي صحفييها من أوكرانيا.. وروسيا تكشف السبب

قالت المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا، ماريا زاخاروفا، اليوم "الثلاثاء"، إن أمريكا تقوم بإجلاء الصحفيين من أوكرانيا حتى تتمكن من نشر المعلومات المزيفة والمضللة.

وكتبت ماريا زاخاروفا على منصة "تيليجرام": "على ما يبدو، أن العملية تهدف إلى ألا يعيق المراسلون واشنطن في نشر المعلومات المزيفة والتضليل.. إذا لم يكن هناك مراسلون من طاقم الأنغلو ساكسوني في أوكرانيا، فإن هذا سيفك قيود واشنطن ولندن تماما في حرب المعلومات".

وأضافت: "أنهم سيظهرون الدبابات الروسية وهي في شارع كريشاتيك بكييف، وموظفي مكتب رئيس أوكرانيا وهم يردون النيران في سترات واقية من الرصاص".

وفي وقت سابق، قالت بعض وسائل الإعلام، إن أمريكا بدأت في إجلاء صحفييها من أوكرانيا.

ونقلت زاخاروفا عن صحيفة "Postimees" الإستونية، التي بموجبها صدر أمر المغادرة مساء الأحد، فإنه "يعرض عليك البقاء على مسؤوليتك الخاصة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخارجية الروسية، عدم إرسال موسكو ردا إلى الولايات المتحدة على الضمانات الأمنية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، نفى نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، المعلومات التي زعمت تسليم روسيا ردا خطيا إلى الولايات المتحدة على المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي أرسلتها واشنطن في وقت سابق.

وقال جروشكو، معلقًا على ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "هذه التصريحات ليست صحيحة".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن واشنطن قد تلقت الجواب الروسي على اقتراحها لخفض التصعيد في أوكرانيا.

وقال ممثل الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "نحن مستعدون لتأكيد حصولنا للجواب المكتوب من روسيا.. قد يكون من غير المثمر إجراء مفاوضات علناً، لذلك سنترك ذلك القرار لروسيا إذا كانت ترغب بمناقشة جوابها".