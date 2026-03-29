رياح شديدة وأتربة تضرب مدينة بنها بالقليوبية | شاهد

شهدت مدينة بنها أجواء عاصفة خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، وسط أجواء من الغيوم.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صوراً للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكون غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يؤثر على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الأسكندرية -العلمين -الضبعة -مطروح ).

يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق من شمال الوجه البحرى ( البحيرة -كفر الشيخ ) مع تقدم الوقت.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 29 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود الطقس للبرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم المتوقعة تشير إلى:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة