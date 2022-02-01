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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الغرب يحاول أن يتناسى مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يحاول أن يتناسى تماما مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي للحديث عن نتائج اتصاله مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: "هذا هو المبدأ الأساسي للقانون الدولي وهو عدم قابلية الأمن للتجزئة وهو متفق عليه في الفضاء الأوروأطلسي.. زملاؤنا الغربيون يحاولون تناسيه تماما".

وأشار لافروف إلى أن رد فعل الولايات المتحدة وحلف الناتو إزاء المسألة الرئيسية بالنسبة لروسيا فيما يتعلق بعدم قابلية الأمن للتجزئة كان سلبيا.

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وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل.

من جهتها، تؤكد روسيا أن ضمان أمنها يتم بمنع أي توسع لحلف شمال الأطلسي الذي تعتبره تهديدا وجوديا لها، وبوضع حدّ للأنشطة العسكرية الغربية التي تؤكد أنها تجرى على مقربة من حدودها.

روسيا الغرب الولايات المتحدة الأمن وزير الخارجية الروسي أوكرانيا

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