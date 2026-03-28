خلافات بسبب قطعة أرض.. ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالبحيرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل ، سيدة ) وطرف ثان (شخصين "أحدهما مصاب بكسر بالذراع الأيسر") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار ، لخلافات بينهم على شراء قطعة أرض زراعية مجاورة للطرفين تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بالأيدى وبإستخدام الأسلحة البيضاء مما أدى لحدوث إصابة أحدهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى") وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.