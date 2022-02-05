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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

15 جنيه للكيلو.. تراجع في سعر الفول البلدى 2000 جنيه للطن

الفول
الفول

كشف  عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية عن تراجع اسعار الفول بقيمة جنيهان للكيلو ، مع استقرار جميع البقوليات ، لافتا الى  أن اسعار الفول البلدى تراجعت بصورة ملحوظة داخل الأسواق المحلية بسبب ضعف الطلب والركود فى الأسواق.

واشار عبور  الى ان اسعار الفول البلدى تراجعت من 17 جنيها إلى 15 جنيها  بانخفاض جنيهان لسعر الجمله ، مشيرا الى إن أسعار الفول البلدي شهدت تراجعاً بقيمة 2000 جنيه للطن.

وأشار في تصريحات خاصة لـــ “ صدى البلد ” إلى ارتفاع أسعار الفول من 17 ألف جنيه للطن جملة، إلى 15 ألف جنيه للطن جملة حاليا ، ليصل للمستهلك بنحو 18 و24 جنيه للكيلو.

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وفيما يتعلق بالفول المستورد اوضح عبور ان الفول المستورد يشهد استقرارا على الارتفاعات السابقة بنسبة 20% ، ليسجل 11 الف جنيه للطن ، وللمستهلك 18 جنيه للكيلو ، لافتا الى عدم تراجع الفول المستورد ، نظرا لاستمرار زيادة اسعار الشحن 

وفيما يلى يرصد “ صدى البلد ” اسعار الفول كالتالى : 

سجل سعر طن الفول البلدى الرفيع 15000 جنيه معبأ ارضه 

وسجل طن الفول البلدى عريض 12500 جنيه معبأ ارضه.

وسجل سعر طن الفول حصى انجليزى 9500 جنيه معبأ ارضه .

فى حين بلغ سعر طن الفول حصى أسترالى 9500 جنيه معبأ ارضه .

كما سجل طن الفول حصى ليتوانى 9500 جنيه معبأ ارضه

أسعار الشحن الحاصلات الزراعية غرفة القاهرة التجارية الفول البلدي الأسواق المحلية البقوليات

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