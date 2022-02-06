شعراوي: أرشفة 3 ملايين و800 ألف ورقة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية قامت بأرشفة 3 مليون و800 ألف ورقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن المحور الثانى لدفع عملية التحول الرقمى هو محور الرقمنة والتوثيق الإلكترونى فى إطار المشروع القومي لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية بجميع الوزارات استعدادا لتحويلها إلى صورة رقمية قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن برامج الإسراع بعملية التنمية فى المحافظات والتى تتبناها الوزارة تهدف إلى دفع عمليات التحول الرقمي من خلال العديد من المحاور من ضمنها محور بناء الكفاءات الرقمية عبر إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجي وكان من ضمنها تدريب العاملين بوزارة التنمية المحلية لتحسين قدراتهم على التواصل مع المواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه يتم تدريب 200 متدرب سنوياً عبر 6 دورات للمكاتب الأمامية و مشرفى النظام للعاملين بالمراكز التكنولوجية و تنفيذ (16) دورة تدريبيه للعاملين بوحدات نظم المعلومات الجغرافيه بالمحافظات و ذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية التجارة – جامعة مدينة السادات ( رؤية الفكر المالى والادارى فى عصر الرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة 2030)، الذى يعقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وألقى الكلمة نيابة عن الوزير الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم السياسات، بحضور رئيس رئيس جامعة مدينة السادات وعدد من قيادات الجامعة و نخبة مميزة من كبار الأساتذة والعلماء والمتخصصين في مجال التعليم والتنمية.

وأوضح " شعراوى " أن الوزارة تعتبر من أهم الوزارات التي تعمل في العديد من المجالات المختلفة المرتبطة بخدمة المواطنين في المحافظات بالتنسيق على المستويين المحلي ( الوزارات والجهات المعنية بالدولة ) والدولي ( بعض الجهات المانحة ).

ولفت إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات تتم عبر شراكة استرايجية مع وزاتى التخطيط والتنمية الاقتصادية و الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات ، حيث تم إنشاء وتشغيل عدد 275 مركزتكنولوجى ثابت مميكن و30 سيارة كمراكز خدمة متنقلة للمناطق المزدحمة وذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقديم عدد 180 خدمة إلكترونية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة لتصبح بوابة إلكترونية تضم جميع الأنشطة ذات العلاقة بخدمات الجمهور ورفع وعي المواطنين بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها الوزارة منها 42 خدمة إلكترونية تم إتاحتها على بوابة خدمات المحليات شاملة الدفع الالكترونى لرسومها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى انه تم إطلاق البوابة الجغرافية الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية والتي تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب و دعم إتخاذ القرار على مستوى الوزارة والمحافظات من جانب أخر و فى هذا الصدد حصل مشروع "البوابة الجيومكانية للوزارة " خلال آخر مؤتمر عالمي تم في الولايات المتحدة الامريكيه Esri User Conference بحضور أكثر من 70 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم على جائزة التميز Sag award .

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة المقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وعددها (70 منطقة صناعية) وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية.

وأضاف: كذلك العمل على إعداد قاعدة بيانات موحدة لتعظيم الاستفادة من الإصول المؤجرة والغير مؤجرة و حصر وإدارة الثروة العقارية من خلال لجنة العنونة والترقيم و تكويد العقارات ، بالإضافة إلى التسويق الالكترونى من خلال منصة "أيادى مصر" والتي أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية للحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشراكة استراتيجية مع برنامج الاغذية العالمى و شركة أسواق مصر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان مصطلح التنمية المستدامة في العالم أصبح واحداً من أهم الإصطلاحات وأكثرها شيوعاً وأحد القواسم المشتركة بين خبراء التخطيط والتنمية أيًا كانت المدارس التي ينتمون إليها.. أو الفكر الذي يعبرون عنه.

وأكد أن التنمية المستدامة تعني تعظيم عوائد التنمية بما يعود بالنفع والرخاء على الجيل الحالي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية ، كما أن فكرة التنمية بوجه عام يرتبط بتفعيل كل قدرات المجتمع والدولة وتشغيل كل قواها المعطلة لضمان مستوى معيشي أفضل.