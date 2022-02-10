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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إجراءات ومميزات استيراد سيارة من ألمانيا.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة احلال السيارات وطرق التقديم

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

إجراءات ومميزات استيراد سيارة من ألمانيا.. صور

تتميز ألمانيا بأنها موطن السيارات الأول عالمياً بفضل وجود العديد من الشركات العملاقة على ارضها والتي تصنف بأنها من أفضل واقوى الشركات على الإطلاق مثل BMW ومرسيدس واودي وفولكس فاجن وبورشه.

 

كل ما تريد معرفته عن مبادرة احلال السيارات وطرق التقديم

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات وتخريدها في مصر جو جرين ، ان التجهيزات جارية الان لفتح المرحلة الثانية من المبادرة لمشاركة محافظات جديدة في مبادرة الاحلال .

 

هيونداي وكيا تحذران من مخاطر اندلاع حريق بسياراتهم

أعلنت كل من شركتي هيونداي و كيا تحذيراً لمالكي سياراتهم من طرازات محددة في الولايات المتحدة الامريكية من مخاطر اندلاع حريق تلقائي فيها بسبب عيوب مصنعية، وأوصتهم بركنها بعيداً عن المباني.

 

فورد Alan Mann Heritage Edition تحتفل بالفوز التاريخي في سباق لومان 1966.. صور

يعتبر فوز فورد على فيراري في سباق لومان عام 1966 واحداً من بين أعظم قصص السيارات في كل العصور، حيث تمكنت فورد من اقتناص النصر بعد الكثير من العمل الجاد الذي استغرق وقتاً طويلاً، وتمت ترجمته للعمل سينمائي شهير حمل اسم Ford V Ferari  من بطولة النجمين مات دايمون وكرستيان بيل. 

 

ألفا روميو تونالي 2022 تبدأ حقبة جديدة للعلامة التجارية الإيطالية.. صور

تعتبر سيارة Tonale الجديدة من Alfa Romeo بمثابة نهضة للعلامة التجارية الإيطالية تحت قيادة المالك الجديد Stellantis، حيث يتوجب عليها إصلاح نهجها بشكل جذري من أجل البقاء والاستمرار في المنافسة.

صدى البلد المانيا استيراد سيارة احلال السيارات هيونداي فورد لومان سباق ألفا روميو تونالي

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