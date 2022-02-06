شيلبي GT500 في سباق تسارع ضد مرسيدس AMG SLS بلاك | فيديو

تعتبر سيارة مرسيدس بنز SLS AMG واحده من اقوى سيارات العلامة الألمانية الشهيرة ويمكن القول إن خطوط Swoopy لسيارة Super Leicht Sport ونسبها الكبيرة هي من بين أعظم تصميمات السيارات الموجودة والتي تتميز بأبواب النوارس المميزة.

مرسيدس AMG SLS بلاك

وللإجابة عن سؤال ما هو أفضل من SLS AMG القياسي؟ بالطبع هي سيارة مرسيدس SLS AMG Black Series ويعتبر سلف AMG GT Black Series الأخف وزنًا وأكثر قوة وأندر ولكن هل يمكن أن تفوز ضد سيارة فورد موستانج شيلبي GT500 الأمريكية؟

للإجابة على ذلك ، حرضت سيارة المملكة المتحدة كلا السيارتين في تبادل إطلاق النار المعتاد.

مرسيدس AMG SLS بلاك

تعتبر سيارة مرسيدس SLS AMG Black Series على محرك V8 بسعة 6.2 ليتر معدّل بشكل طبيعي والذي ينتج قوة تصل الى 622 حصانًا (464 كيلو وات) و 468 رطلاً (635 نيوتن متر) من قوة السحب.

مرسيدس AMG SLS بلاك

بينما تعتمد سيارة العضلات الامريكية Ford Mustang Shelby GT500 على محرك Predator V8 المصنوع يدوياً من سبائك الألومنيوم بسعة 5.2 لتر مزود بشاحن فائق بسعة 2.65 لتراً، ينتج ما يصل إلى 760 حصان (567 كيلو واط) و 625 رطل قدم (847 نيوتن متر) من عزم الدوران.

مرسيدس AMG SLS بلاك

قد تعتقد أن موستانج فائقة الشحن لها اليد العليا ولكن هي في الواقع أثقل بكثير من SLS AMG Black Series حيث يصل وزنها الى 4224 رطلاً (1916 كجم) وهو وهو أكثر بـ 807 أرطال (366 كجم) من سيارة مرسيدسSLS AMG Black Series .