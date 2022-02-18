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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف حمدي: اتظلمت في الزمالك بسبب وجود حازم إمام وجونيور وجمال حمزة

صدى البلد

أوضح يوسف حمدي نجم الكرة المصرية السابق، أن الاتحاد السكندري يسير بشكل جيد مع العميد حسام حسن، مؤكدا على توافر جميع الظروف التي تساعد الفريق في إنهاء الدوري بالمربع الذهبي والعودة مرة أخرى للمشاركة بالبطولات القارية.
 

وتابع حمدي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس المُذاع على فضائية ETC: "الاتحاد السكندري يحتاج إلى مدافع وظهير أيسر ومهاجم الصيف القادم، ومصيلحي أحدث نقلة تاريخية في النادي".
 

وواصل نجم الكرة المصرية سابقا: "تلقيت عرضين في 2005 من الأهلي والزمالك، لكن عرض الزمالك كان أكبر بـ300 ألف جنيه، وانضممت للزمالك بتوصية من بوكير، وطلبوا مني في البداية اللعب ظهير أيمن رغم أني كنت صانع ألعاب وأنافس على هداف الدوري".
 

وأكمل: "تجربتي في الزمالك راضي عنها كل الرضا، لكنى لم أحقق كل طموحاتي، وكان هناك زحمة في مركز صانع الألعاب بوجود جمال حمزة وحازم إمام وجونيور وأحيانا وليد صلاح عبد اللطيف، لذلك لم أحصل على فرصتي".
 

وأضاف: "أحمد رمزي أقنعني باللعب في مركز الظهير الأيمن، واستمريت في هذا المركز لمدة عامين، كانت هناك تعليمات بالزيادة الهجومية، لذلك تحملت كل هذه الفترة، ولم أعد لمركزي إلا بعد تولى هنري ميشيل لكنها فترة كانت قصيرة".
 

وأتبع: "هناك بعض الأشخاص أقنعوا هنري ميشيل أنى لا أريد التجديد للزمالك، وبدأت الأوضاع تسوء، فقررت العودة للاتحاد".

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