إنجى علاء تحتفل بـ عيد ميلاد ابنيها عبد الله وعبد الرحمن

احتفلت السيناريست إنجي علاء ، بـ عيد ميلاد ابنيها عبد الله وعبد الرحمن ، ونشرت تغريدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتبت انجى علاء “ عيد ميلاد ولادي عبد الله وعبد الرحمن ربنا يحفظهم ويهديهم ويبارك لي فيهم هم واختهم يارب ”.

يذكر أن إنجى علاء، عبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: «من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية».