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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خلال اختتام فعالياته..

وزير التموين: معرض "نبيو" سيشهد مشاركة دولية كبيرة العام القادم

صدى البلد

شارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى فعاليات ختام معرض نبيو للذهب والمجوهرات الذي تم افتتاحه خلال الفترة من ١٩-٢١ فبراير الجاري، وشارك فيه لفيف من الوزراء والسفراء ورواد صناعة الذهب والمجوهرات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقدم “المصيلحي”، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعمه الكبير تطوير صناعة الذهب والمجوهرات في مصر وتوجيهاته بإنشاء مدينة للذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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كما قدم “المصيلحي”، الشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي، على رعايته الكريمة لإقامة أول مؤتمر ومعرض للذهب والمجوهرات نيبو 2022.. مما كان له أثر كبير في دعم الحكومة والوزراء المعنيين لهذه الصناعة العريقة.

وقام المصيلحي بتكريم عدد من المشاركين فى المعرض، كما كرم عددا من الشخصيات الرائدة في مجال صناعة الذهب وهم (بيبر بيوكي _بشري إبراهيم _الدكتور وصفي امين واصف_فاروق إبراهيم بطرس _المهندس رفيق عباسي_محمد عبد السلام أحمد ).

كما وجه المصيلحي الشكر للدكتور زاهى حواس علي مشاركته الفعالة في هذا الحدث الهام، وفى كلمته أثناء حفل التكريم أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية علي حق المصمم في الملكية الفكرية.

وأضاف المصيلحي أن استقبال المعرض للمصممة العالمية عزة فهمي إضافة كبيرة للمعرض وقام بتكريمها مع عدد من رواد صناعة المشغولات، مشيرا إلى العام القادم سيكون نبيو معرضا دوليا بمشاركة دولية كبيرة.

من جانبها وجهت المصممة العالمية عزة فهمي خلال عرضها مشوار التصنيع للمجوهرات  خلال معرض نبيو للذهب والمشغولات الذهبية والمجوهرات الشكر للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على إقامة المعرض والتنظيم الجيد له مضيفة أنه علي مصمم المجوهرات أن يتعلم ويقرأ ويدرس بشكل مكثف ،ليسجل علامته في التصنيع بشكل مبتكر ومتجدد، وأوضحت فهمي أن رحلتها في التصميم للمشغولات الذهبية الفرعونية جعلتها تدرس لمدة اكثر من أربعين عاما وحتي الآن في النقوش والرسوم الفرعونية.

الجدير بالذكر أن المعرض ضم نخبة من الشركات الرائدة فى صناعة المشغولات الذهبية، وضم المعرض أحدث إصدارات ومودلات، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صنعت بأيادٍ مصرية، ووفر فرصاً قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية قادمة بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض.

وشارك  فى المعرض  30 شركة بين الذهب والفضة والمجوهرات و كبري المصانع حتي يكون المعرض  علي أعلى مستوى يليق بمصر.

وزير التموين العاصمة الإدارية الجديدة مصطفى مدبولي التجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عبد الفتاح السيسي

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