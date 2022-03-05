تدريبات قوية لـ سيراميكا كليوباترا استعدادًا لمواجهة سموحة .. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة منافسه سموحة ضمن منافسات الجولة الـ ١٢ ، من بطولة الدوري المصري.

وذبح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عجلا قبل انطلاق مران الفريق اليوم بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة والنصف مساءً على ملعب ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة ١٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وكان سيراميكا كليوباترا قد استأنف تدريباته بداية من أول أمس الخميس استعداداً للقاء سموحة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ١٢ في جدول الدوري برصيد ١٢ نقطة.

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