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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منطقة أهرامات الجيزة تستضيف المشاركات بمسابقة "أفضل عارضة أزياء في العالم"

ملكات الجمال
ملكات الجمال

استضافت، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة، المشاركات في مسابقة "أفضل عارضة أزياء في العالم" “Top Model of the World، والوفد المرافق لهن، حيث تُقام هذه المسابقة في مصر خلال الفترة من 27 فبراير إلى 14 مارس الجاري، بمشاركة 50 متسابقة من مختلف دول العالم.

وكان في استقبال المشاركات أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهن في جولة داخل المنطقة زرن خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما، وحرصن علي تسجيل زيارتهن بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

ومن المقرر أن تقوم هؤلاء المشاركات بعمل فيلم قصير(فيديو) للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه وتميزه، حيث قمن خلال الأيام الماضية بزيارة عدد من المدن السياحية من بينها الغردقة والعين السخنة والقاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم الفعاليات والأحداث المختلفة والاستفادة منها في الترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة وتنفيذاً للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.
 

وزارة السياحة والآثار منطقة أهرامات الجيزة Top Model of the World وزارة السياحة مصر

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