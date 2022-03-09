عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصر ثقافة كفرالشيخ ينظم ندوة عن "يوم الشهيد"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نَظم قصر ثقافة كفرالشيخ بالتعاون مع منطقة وعظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، ندوة دينية بعنوان "يوم الشهيد هو يوم الوفاء والعرفان بالجميل" تحدث فيها الشيخ صفوت محمد عمارة الواعظ بالأزهر الشريف، عن فضل أمهات الشهداء وآبائهم، بحضور الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ، تنفيذًا للحملة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بعنوان: «يستبشرون»، تزامنًا مع ذكرى يوم الشهيد والذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام.

يوم الشهيد هو يوم الوفاء

بدأت الندوة بتأكيد الشيخ «صفوت عمارة» على أنَّ يوم الشهيد مناسبةً وطنية، وهو يوم الوفاء والعرفان بالجميل لكل من ضحى من أجل أن تظل راية البلد خفاقةً، وتحتفل مصر بمناسبة يوم التاسع من شهر مارس من كل عام، يوم استشهاد رئيس أركان حرب الجيش المصري، تخليدًا واعترافًا بجميل شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش الوطن في أمن واستقرار، وسيبقى ما قدموه مصدر إلهام وفخر واعتزاز لكل إنسان وطني، وقال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «من سأل الله تعالى الشهادة بصدقٍ بلغه اللَّه منازل الشهداء وإن مات على فراشه» [رواه مسلم].

وأضاف «عمارة» أنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ وملائكته يشهدون للشهيد بالجنة، وقيل: لأن أرواحهم تبقى شاهدة بعد استشهاده؛ فقال اللَّه تعالى في بيان حالهم: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]، ولقد بيّن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، أن هناك أنواعًا عديدةٍ من الشهداء؛ فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذًا لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد» [رواه مسلم].

وأشار إلى أنَّ كل شهيد من شهداء الوطن سيبقى أيقونة للإنتماء والولاء والوطنية، وعلينا بتذكر أمهات الشهداء وآبائهم وذويهم الذين زرعوا في أبنائهم حب الوطن والانتماء إليه، وتقبلوا ارتقاء أرواحهم الطاهرة إلى ربها فداءً للوطن برضا واحتساب وفخر وضربوا أروع المثل في الصبر والوطنية، من أجل أن تظل راية البلد خفاقةً، رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ مصر وشعبها.

كفرالشيخ قصر ثقافة كفرالشيخ منطقة وعظ كفرالشيخ يوم الشهيد يوم الوفاء والعرفان شهداء الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز أثناء الوضوء لأداء الصلاة

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

ترشيحاتنا

روسيا: قصف مستشفى الأطفال بـ ماريوبول الأوكرانية بسبب تجهيز مواقع قتالية فيه

بنزيما يضيف هدفين ليتقدم الريال 3-1 على باريس سان جيرمان

أسعار بعض الطرازات الشهيرة بعد زيادتها في 2022 بمصر

انفجار ماسورة .. الدفع بـ 4 سيارات لشفط المياه بالمهندسين .. شاهد

الرئيس الأوكراني: تهديدات بوتين النووية “خدعة”.. وتظهر ضعفه

ليوناردو دي كابريو يتبرع ب10 ملايين دولار لإغاثة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

فيديو

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ