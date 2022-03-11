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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الزمالك سيفوز على الوداد.. وتجديد موسيماني للأهلي بمثابة بطولة

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق ثقته في فوز الفريق الأبيض على الوداد البيضاوي المغربي اليوم الجمعة.

ويلعب الزمالك والوداد ضمن الجولة 4 من المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج البريمو الذي يذاع على قناة ten "لا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على الوداد وفي المباريات المقبلة بدور المجموعات حتى يتأهل لربع النهائي".

وأضاف "البرتغالي فيريرا هو الرجل المناسب فى الوقت المناسب للزمالك، وهو مدير فني مميز وقدير للغاية وأطالب جماهير النادى بالصبر على اللاعبين والمدرب".

وتابع "فى البرتغال فيريرا هو أستاذ الثنائي مانويل جوزيه وكارلوس كيروش، وهو مدير فني عالمي له سيرة ذاتية كبيرة للغاية ومن أفضل المدربين فى العالم".

وعن تجديد اللاعبين صرح "الزمالك أكبر من أى لاعب، ومن لا يريد التجديد أو يماطل فعليه الرحيل ولن يجد أفضل من الزمالك".

كما أكد نجم توتنهام الإنجليزي الأسبق أن مسؤولي القلعة البيضاء جددوا المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي للعودة.

وبيّن "فرجاني ساسي سيعود للزمالك، لأنه لن يجد أفضل من جماهير النادي لدعمه، وبعد رحيله لم ينضم لقائمة منتخب تونس".

وأضاف "ساسي سيكون إضافة للزمالك والنادي أيضا سيستفيد منه باستعادة مستواه للعودة مرة أخري إلى منتخب بلاده (قبل المونديال)".

وعن فريق الأهلي قال ميدو "الأهلي سيفوز على صن داونز أو يتعادل على أقل تقدير، الفريق لديه دفعة معنوية كبيرة للغاية بعد الفوز على بيراميدز فى الدوري".

وأضاف "تجديد عقد موسيماني يعادل تتويج الأهلي ببطولة، لأنه مميز للغاية وأصبح مرنا من الناحية التكتيكية".

واختتم "الهجوم والانتقادات التى يتعرض لها المدرب الجنوب أفريقي غير مبررة على الإطلاق".

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