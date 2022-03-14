شيكابالا يواصل التأهيل في "الجيم" على هامش مران الزمالك

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي وذلك على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.



ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن شد في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة.



ويستعد الفريق الأبيض للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.