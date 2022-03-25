أبرزها مصر والسنغال.. 5 مواجهات نارية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

تقام اليوم الجمعة، 5 مواجهات نارية ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، أبرزها مباراة مصر والسنغال.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم وأبرز القنوات الناقلة:

الكونغو الديمقراطية - المغرب، الخامسة مساء، وتذاع عبر قناة Arryadia SD/HD.

مالي - تونس، السابعة مساء، وتذاع عبر قناتي SSC3 HD و Television Tunisienne 1

الكاميرون - الجزائر، السابعة مساء، وتذاع عبر قناتي SSC4 HD و TV 6 Algérie HD

غانا - نيجيريا، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة SSC4 HD.

مصر - السنغال، التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات ON Time Sports 1 HD و ON Time Sports 2 HD و SSC3 HD.

مضر ضد السنغال:

يستهدف منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق فوزا عريضا على منتخب السنغال في مباراة اليوم، يعزز من موقفه في التأهل إلى كأس العالم، قبل خوض لقاء الإياب في العاصمة داكار يوم الثلاثاء المقبل.

وتعد مواجهة الليلة “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث خسر المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الحظ الترجيحية،عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر كمال - عمر جابر- ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.