حصاد الزراعة.. نقل أراضي ومباني إلى وزارة العدل

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٨٣، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، في الفترة من ١٨ الى ٢٤ مارس الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وأشار الإنفوجراف إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، وحضرالاجتماع، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزي، مدير المساحة، واللواء وائل سعده، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.

وخلال هذا الأسبوع عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة؛ لبحث العديد من الملفات المهمة وفي مقدمتها الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح، كما استقبل وزير الزراعة، ايضا، د.جو بوري مساعد المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية الإيفاد والسيدة دينا صالح المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الادنى وشمال إفريقيا بالصندوق للشرق الادنى وشمال أفريقيا، ‏وبحث معهم التحضير لمؤتمر الأطراف للامم المتحدة لتغير المناخ قمة المناخ (COP27) والذي سوف تستضيفه مصر فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ .

كما وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على عقد، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، يفيد بنقل بعض الأراضي والمباني التابعة لوزارة الزراعة إلى وزارة العدل بقصد المنفعة العامة.

وأعلنت وزارة الزراعة، حصول مركز البحوث الزراعية على المرتبة الرابعة ضمن أفضل عشرة مراكز بحثية على مستوى المراكز البحثية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيف سيماجو الجديد للمراكز البحثية، كما نفى الحجر الزراعي المصري ما اثير حول فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية او اجبار المصدرين التقدم له للحصول علي شهادة صحة نباتيه قبل التصدير.

كما نظم مركز بحوث الصحراء احتفالية عن يوم الأم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمركز تحت رعاية الدكتور عبد الله زغلول رئيس المركز، وبحضور الدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية، ورؤساء الشعب البحثية، وعدد من الأساتذة والعاملين والأمهات المثاليات، كما شارك المركز في فعاليات معرض زهور الربيع، الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، ضمن خطة وزارة الزراعة، للمشاركة في مختلف المعارض، كما شهد معرض زهور الربيع، توزيع 5000 شتلة زهور ونباتات زينة على الأمهات بالمجان؛ تزامنا مع احتفالات عيد الأم.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف جديد، بمناسبة احتفال محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي بعنوان: "جنوب سيناء".. التنمية ومستقبل الاستثمار الأخضر في أرض السلام، كما نشر انفوجراف آخر بمناسبة احتفال محافظة المنيا بعيدها القومي بعنوان: المنيا " .. تنمية ريفية متكاملة في عروس الصعيد.

ونفذ مركز البحوث الزراعية 74 مدرسة حقلية في 17 محافظة على مستوى الجمهورية للمحاصيل الشتوية، والثروة السمكية والداجنة، كما نظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ندوة إرشادية بسوق المواشي العمومي بمحافظة كفر الشيخ، شارك فيها الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، والدكتور علاء البنا مدير عام المجازر، والدكتورة هبه مسعود طبيبة الصندوق بإدارة كفرالشيخ.

كما اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من دولة الكاميرون، كما استقبل المعمل، وفد من سلطنة عُمان، حيث تفقدوا أقسام المعمل والإطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة بأقسام المعمل المختلفة، كما انهى المعمل دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية من الهلال الأحمر المصري لإستكمال متطلبات مواصفتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإداره البيئة ISO 14001 ، كما استقبل المعمل ممثلي شركتين عالميتين، لمناقشة زيادة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتوفير احتياجات المعمل لزيادة القدرة الإستيعابية لخدمة أعضاؤه من المنتجين والمصدرين والمصنعيين وتوفير التدريب للمحللين على أحدث طرق تحليل متبقيات المبيدات باستخدام اجهزة LC-MSMS، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٠٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي.