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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن والأمم المتحدة يبحثان تنفيذ مشاريع مياه بتكلفة 20 مليون دولار

اليمن
اليمن

 بحث وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الثلاثاء في عدن، مع مدير المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء باليمن التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع زياد جابر، المشروع الذي سيعمل على توفير الطاقة للمراكز الصحية والمدارس وآبار المياه في جميع المناطق الريفية باليمن بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار.


وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية أن المشروع سيستهدف تأهيل 250 بئرا من الآبار العاملة والصالحة للشرب وتزويدها بالطاقة الشمسية لمساعدة المواطنين على الحصول على مياه شرب آمنة.


من جانبه، أكد جابر ضرورة مشاركة وزارة المياه والبيئة اليمنية بإعداد الدراسات وكذلك التنسيق بين كادر الوزارة ومهندسين المشروع في عملية توزيع الآبار المستهدفة على المناطق الأكثر فقرا وتهميشا.
 

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