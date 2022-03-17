الدول المانحة تجمع ثلث التمويل اللازم فقط لتجنب "كارثة" في اليمن

أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها بعدما جمع مؤتمر للجهات المانحة لليمن عُقد الأربعاء، أقل من ثلث المبلغ المستهدف الذي تقول المنظمة إنه ضروري لتجنيب البلاد ”كارثة إنسانية“.

وكانت المنظمة الأممية أعلنت أن المبلغ المستهدف من هذا المؤتمر هو 4.27 مليار دولار، من أجل مساعدة 17.3 مليون شخص، إلا أن مجموع ما تعهّدت به الجهات المانحة في المؤتمر اقتصر على 1.3 مليار دولار.

وتحذر الأمم المتحدة، من أن اليمن الغارق في الحرب، يواجه أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وقد شدد الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة ألا تطغى الحرب الدائرة في أوكرانيا على الأزمة التي يواجهها اليمن.

إلا أن المبالغ التي تم التعهد بها، كانت أدنى بكثير مما كان يعوَّل عليه، مما دفع بالمنظمين إلى النظر في عقد مؤتمر ثان في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي ختام المؤتمر الذي عُقد في جنيف، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: ”استمعنا إلى 36 مانحا تعهدوا بحوالي 1.3 مليار دولار للاستجابة الإنسانية“، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.

وأضاف: ”إنه أمر مخيب للأمل بأننا لم نتمكن حتى الآن من الحصول على تعهدات من جهات اعتقدنا بأننا سنتلقى استجابة منها“.

وشدد غريفيث على تمسك الأمم المتحدة بالتضامن الفعلي مع اليمن.

فمن أصل 31.9 مليون نسمة في اليمن، يحتاج 23.4 مليونا لمساعدات إنسانية، 12.9 مليونا منهم هم بحاجة ماسة إليها.