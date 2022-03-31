أوكرانيا تعلن موعد استئناف محادثات السلام مع روسيا

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مفاوض أوكراني قوله إن محادثات السلام مع روسيا سوف تستأنف عبر الإنترنت في الأول من أبريل.

يأتي ذلك بعدما أعلنت روسيا، مساء أمس، وقف لإطلاق النار، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأربعاء أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير..

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "تشيرنوبيل منطقة بدأوا فيها تغيير تمركزهم، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس",

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيت بيدنجفيلد، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تدرس خيارات لتوسيع نطاق العقوبات التي تفرضها على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وستكشف عن المزيد في هذا الصدد في الأيام المقبلة".

وأضافت بيدنجفيلد، متحدثة في الإفادة الصحفية اليومية بالبيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن يواصل بحث خيارات لتوسيع العقوبات وسيكون هناك المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة.

وفرض بايدن مجموعة متنوعة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة روسيا على الغزو.