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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 -4 - 2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-4-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار 6 جنيهات. 

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 976 جنيها. 


وبلغ سعر الذهب  عيار 24 الأعلى فئة  نحو1115 جنيها   .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو837 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو651 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7808 جنيها، وأوقية الذهب نحو 34.7 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.12 مليون جنيه.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

مال واعمال سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار24 اليوم Finance Real Estet

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