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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

10 أبريل.. انطلاق فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برؤساء الهيئات والقطاعات لوضع آليات تنفيذ عدة برامج ثقافية خلال الفترة القادمة. 

وتبدأ البرامج بفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، والتي تنطلق في التاسعة مساء الأحد 10 أبريل من سور القاهرة الشمالي. 

وتضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورشا للحرف التراثية والتقليدية، وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة “الإيسيسكو”. 

كما تتضمن البرامج الأجندة الإبداعية الرمضانية التى تشمل 1479 حدثا فكريا وفنيا، إلى جانب الاحتفالات التى تحمل عنوان “مئويات مصرية”، وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر الذين أثروا سجلات الوطن فى مختلف المجالات الإبداعية طوال قرن من الزمان، وتحل ذكراهم المئوية خلال 2022.

وقالت وزيرة الثقافة إن الفترة المقبلة تشهد العديد من الأحداث البراقة التى تعبر عن الهوية وتعكس ملامح الحراك الفكرى والفنى فى المجتمع. 

وأوضحت أن فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى، والمقامة بالتعاون مع منظمة العالم الاسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، تأتى تأكيدا لمكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب الإسلامية وتعزيز التواصل الفكري بينها، من خلال إقامة حوار إبداعي يبرز قيم التعايش والتسامح التي يزخر بها تراث العالم الإسلامي. 

وأضافت أن أجندة الأنشطة الرمضانية تهدف إلى تحقيق جانب من محاور استراتيجية العمل الخاصة بنشر التنوير واعادة تشكيل الوجدان.

وأشارت إلى أن احتفالات “مئويات مصرية” تلقى الضوء على رموز وأعلام الوطن فى مختلف المجالات الإبداعية، عرفانا لما قدموه من إنجازات ساهمت فى تشكيل جزء من تاريخ الوطن ولوضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة باعتبارهم نماذج للتفوق.

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهى، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة نيفين موسى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ونائبها الدكتور هشام جمال، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة كرمة سامى، رئيس المركز القومى للترجمة، وصبرى سعيد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، والسيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومى للسينما، وحسام شكيب، رئيس قطاع مكتب الوزير.

الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رؤساء الهيئات والقطاعات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي للحرف التراثية والتقليدية دول منظمة الايسيسكو

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