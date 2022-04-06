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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف روسي عنيف يستهدف أحياء سكنية في لوجانسك

أوكرانيا روسيا
أوكرانيا روسيا

قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوجانسك، اليوم الأربعاء، إن بلدة سيفيرودونتسك تعرضت لقصف روسي مكثف، مضيفًا أن 10 مبان شاهقة في البلدة اشتعلت فيها النيران.

وقال حاكم منطقة لوجانسك، سيرجي هايداي، “أطلق الروس النار على سيفيرودونتسك، و10 مبان شاهقة اشتعلت فيها النيران. ويجري توضيح المعلومات الخاصة بسقوط ضحايا”.

وقال هايداي إنه بينما لم يصب القصف أي منشآت استراتيجية أو عسكرية، فقد أصاب ورشة مصنع في ليسيتشانسك ومنزلًا في روبيجني.

وأضاف أن القوات الروسية قصفت بلدات وقرى في منطقة لوجانسك بإجمالي 81 مرة خلال الليلة السابقة.

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إلي ذلك، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اليوم "الأربعاء"، إن الأوكرانيين الذين يعيشون في لوجانسك ودونيتسك وأجزاء من خاركيف يجب أن يغادروا على الفور.

وقالت فيريشوك في رسالة متلفزة، “من الضروري الإخلاء لأن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستستمر في شن هجوم على البلاد”.

وفي وقت سابق، اتهم مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية، روسيا بإقامة أماكن لحرق جثث القتلى على يد قواتها في حصار لا هوادة فيه للمدينة الساحلية.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال مجلس مدينة ماريوبول، إن “القتلة يغطون آثارهم وأقاموا محارق جثث متنقلة”. 

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