عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"بهيج ".. ابن بني سويف يوقع اتفاقية لإنشاء أول فرع لجامعة اورال الفيدرالية بمصر|صور

صدى البلد

وقع  أحمد بهيج ابن مركز  إهناسيا  بمحافظة  بني سويف والمدير التنفيذي لشركة ميديا عرب ومركز الأورال التابع لجامعة أورال الفيدرالية بمصر، و البروفيسور فيكتور كوكشاروف  رئيس جامعة اورال الفيدرالية اتفاقية لا نشاء فرع لجامعة اورال الفيدرالية بمصر
جاء ذلك بعد النجاح الكبير لمركز الاورال للسنه التحضيرية في مصر التابع لجامعة اورال الفيدرالية كأول مركز السنه التحضيرية الروسية في الوطن العربي وافريقيا

من ناحيته  قال أحمد عاطف بهيج  مدير مركز الأورال التابع لجامعة أورال الفيدرالية بمصر في تصريح خاص " لصدي البلد  "اخدنا خطوة جديدة وكبيرة وقررنا انشاء فرع كامل للجامعة في مصر

وأضاف" بهيج " أن الفرع يتيح دراسة البكالوريوس والماجستير باللغة الانجليزية ، بالإضافة الي مركز السنه التحضيرية باللغة  الروسية للطلاب التي ترغب  استكمال  دراستها باللغة الروسية في روسيا  وأن الدراسة ستكون  بالنظام الروسي سواء مناهج او نظام تعليمي. 

تبادلا الدروع التذكارية.. ابن بني سويف يلتقي مع رئيس جامعة أورال الفيدرالية

مشيرا إلي أن  شهادة التخرج  سوف صدر من جامعة اورال الفيدرالية  وأن البرامج الي المتاحة لأول دفعه تلتحق بالجامعة تكزن كالتالي :
بكالوريوس: ميكاترونكس  ور وبوتكس ، هندسه برمجيات  ، واداره  ماجستير علمي: ذكاء اصطناعي لتطبيقات صناعه الطاقة الهندسة الكهربائية والطاقة للمدن الذكية 
علوم الكمبيوتر(تطبيقات الذكاء الاصطناعي)  ابتكارات تكتو ولجيا المعلومات في الإدارة  ماجستير مهني: ماجستير اداره الاعمال

وتابع  "بهيج " أن القبول الجامعي يتعمد علي اختبارات قبول في المواد الاساسية  للتخصص المراد دراسته ، وليس شرطا  مجموع  الثانوية  العامة- "ولكن يلزم النجاح بها  بها"

واختتم " بهيج"   اول دفعة تكون هذا العام  في المرحلة الاول من تنفيذ المشروع ويتم قيد الطلاب فيها في جامعة اورال الفيدرالية في روسيا ولكن مقر دراستهم في مصر 
لحين الانتهاء من كافه مراحل تنفيذ المشروع (فرع جامعة الاورال الفيدرالية بمصر) 
والشراكة بين شركة ميديا عرب وجامعه اورال الفيدرالية بدأت  منذ عام  تقريبا بشكل رسمي ، ولكن حققت نجاحات كتير ومازالت مستمرة  
وان الفرع سوف يضيف كتير من الاستفادات في نقل التجارب الروسية وتوطينها في مصر ، وافاده لاقتصادنا المصري وطبعا اولا واخيرا اتاحه فرص تعليمية افضل بأسعار اقل للطلاب المصريين
 

370cbe2d-836b-42d4-b29b-0663c0b45c1b
370cbe2d-836b-42d4-b29b-0663c0b45c1b
1e0b963e-9988-45da-9690-2d56ea09b757
1e0b963e-9988-45da-9690-2d56ea09b757
f69cc571-ccc4-4cfd-8d07-83b8da2ca70d
f69cc571-ccc4-4cfd-8d07-83b8da2ca70d
محافظة بني سويف بني سويف الوطن العربي الطاقة الكهرباء اقتصاد كهربا مشي الذكاء الاصطناعي اللغة الإنجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

الحبس والغرامة عقوبة الغش والتدليس فى استرداد الضريبة الجمركية

الكومي: اختارنا مديرا فنيا وطنيا للإنجازات الكبيرة التي حققها المدربون المصريون السابقون

عبد الجليل: إبراهيم عادل المستفيد الأكبر من تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

حكم الزواج في شهر رمضان وهل يبيح الفطر؟ اعرف الرأي الشرعي

فلسطين: تعرضنا لضغوط غربية لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا

عروض هيونداي على سيارة سوناتا 2022 بالسعودية | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

فيديو

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ