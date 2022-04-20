نشرة المرأة والصحة..أبرزها تساقط الشعر وهشاشة العظام.. مضاعفات نقص فيتامين د.. وجمال شعبان ينصح بتناول التوت الأسود

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعد فيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء العديد من الوظائف ويمكنك أيضًا الحصول عليه من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية إليك أهم الفوائد الصحية لفيتامين د ، والمخاطر المحتملة لنقصه ، وأفضل المصادر للحصول عليه.

يساعد فيتامين د في تعزيز صحة العظام والأسنان والجلد ويعد ضروري لامتصاص الكالسيوم

ومساعدة جهاز المناعة على محاربة الأمراض بجانب المحافظة على صحة القلب والدماغ

يمكن أن يؤثر نقص أو زيادة فيتامين د على وظائف الجسم. إذن ، ما هي الكمية المناسبة لك من فيتامين د؟

مرض الصدفية التهاب فى الجلد وظهور قشور رمادية اللون مصحوبة باحمرار، و أحيانا حكة أهم ما يميز مرض الصدفية الذي يعتبر من الأمراض المزعجة جدا للمريض وذويه؛ إذ تستغرق رحلة العلاج عدة سنوات، و أحيانا قد يتعرض المريض للتنمر، و رغم أنه مرض غير مُعد إلا أن الكثير قد يحاول تجنب مرض الصدفية.

أغلب الأشخاص يحاولون الحصول على النوم و قيلولة بعد الظهر لكن قد يصيبهم بعض الأرق.. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا وإيرفين وجامعة برنستون في الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين قاموا بشد عضلاتهم عن قصد ثم قاموا بإرخائها مرة أخرى حصلوا على نوم عميق بنسبة 125 في المائة.

نصح الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، بتناول التوت الأسود.

وأشار الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن التوت الأسود له فوائد عديدة منها الحماية من جلطات القلب، والوقاية من تصلب الشرايين.