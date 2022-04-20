دراسة: التمارين الرياضية مفيدة للحصول على قيلولة جيدة بعد الظهر 

أغلب الأشخاص يحاولون الحصول على النوم و قيلولة بعد الظهر لكن قد يصيبهم بعض الأرق.. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا وإيرفين وجامعة برنستون في الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين قاموا بشد عضلاتهم عن قصد ثم قاموا بإرخائها مرة أخرى حصلوا على نوم عميق بنسبة 125 في المائة.

تمارين تساعد على النوم بعمق





وأفاد الباحثون، ان تمرين شد العضلات وارتخائها قبل الحصول على قيلولة يساعد في الحصول على نمط نوم محسّن في غفوتهم مقارنة بأولئك الذين استمعوا بدلاً من ذلك إلى الموسيقى الهادئة، وفقا لما نشر في صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية .





قام الفريق بمتابعة بيانات 50 شخصًا أثناء استلقائهم في قيلولة في الواحدة مساءً، وتتبع النصف تسجيلًا مدته عشر دقائق لاسترخاء العضلات التدريجي (PMR)، والنصف الآخر استمع إلى موسيقى موتسارت لمدة عشر دقائق.

تمارين تساعد على النوم بعمق



ووجد الباحثون، أن المجموعتين أظهرت أنماطًا مختلفة لإيقاع الدماغ أثناء النوم، وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة كاثرين سيمون: "وجدنا أن أولئك الذين شاركوا في تمرين شد وإرخاء العضلات PMR قبل النوم أظهروا نشاطًا أكبر لإيقاع الدماغ أثناء النوم في الجانب الأيمن، مما يعني انهم ينامون بعمق أكبر.



وأضحت الدكتور سيمون، انه : ان ممارسة تمرين شد وإرخاء العضلات قبل النوم PMR يمكن لأغلب الأشخاص تجربته بسهولة في المنزل قبل الحصول على غفوة؛ حيث يمكن القيام بتمارين قبضات اليد والضغط عليها بإحكام لمدة 10 ثوانٍ ثم إرخائها؛ حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتخاء العضلات أكثر مما كانت عليه.