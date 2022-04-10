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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تريح العقل والجسم .. فوائد غير متوقعة لـ تمارين التنفس

تمارين التنفس
تمارين التنفس

أكدت الكثير من التجارب والدراسات العملية أن تمارين التنفس المبنية على الاستنشاق العميق كل يوم يمكن أن يؤدي إلى تحسن جذري في نمط حياتك.


ووفقا لما ذكره موقع “timesofindia” إن قضاء بضع دقائق كل يوم لممارسة بعض تمارين التنفس العميق يمكن أن يقلل التوتر ويريح عقلك وجسمك ويمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.

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التنفس بشكل صحيح مهم لصحتك العامة، في حين أن فوائده لا تعد ولا تحصى ولا يمكن سردها جميعا فى مقال واحد لذا نعرض لكم أهم  فوائد تمارين التنفس العميق.


مسكن طبيعي للألم
عندما تتنفس بعمق ويفرز الجسم الإندورفين وهي هرمونات الإحساس الجيد ومسكن طبيعي للألم يصنعه الجسم نفسه.

تسكين الام
تسكين الام


يحسن تدفق الدم
عندما نأخذ أنفاسًا عميقة وتساعد حركة الحجاب الحاجز لأعلى ولأسفل على إزالة السموم من الجسم مما يعزز تدفق الدم بشكل أفضل.


يحسن المناعة
التنفس العميق يجلب الأكسجين النقي ويخرج السموم وثاني أكسيد الكربون و عندما يتأكسد الدم فإنه يضمن أداء أفضل وأكثر سلاسة لأعضائك الحيوية بما في ذلك جهاز المناعة. 

يساعد إمداد الدم النظيف والخالي من السموم والأكثر صحة على درء الجراثيم المسببة للعدوى من القاعدة ويقوي مناعتك ويعمل التنفس العميق أيضًا كمسكن طبيعي للسموم كما أنه يفيد امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية في الجسم ، مما يضمن لك التعافي بشكل أسرع.

المناعة
المناعة


يهدئ القلق
ممارسة تمارين التنفس العميق هو اختراق يقسم به الكثير من الخبراء وعلماء النفس لعلاج الأفكار المقلقة والعصبية في لمح البصر. 

يؤدي التنفس العميق إلى إبطاء معدل ضربات القلب ويسمح للجسم بتناول المزيد من الأكسجين ، وفي النهاية يرسل إشارات إلى الدماغ للتراجع. كما أنه يوازن هرموناتك - ويخفض مستويات الكورتيزول ، ويزيد اندفاع الإندورفين في الجسم.


يساعد على النوم بشكل أفضل
باتباع نظام تنفس عميق بسيط- "5-4-3-2-1" يمكن أن يضمن نومًا أفضل و يمكن أن يؤدي أخذ أنفاس بطيئة وعميقة وطويلة إلى إشارة جسمك للتخلص من السموم والعودة إلى الشعور بالهدوء - مما يساعدك على النوم بشكل أفضل، غالبًا ما يُقترح على الأشخاص الذين يعانون من الأرق ممارسة تمارين التنفس ، جنبًا إلى جنب مع التأمل قبل النوم من أجل نوم جيد.

النوم المريح
النوم المريح


يزيد من مستوى الطاقة
بسبب زيادة تدفق الدم ، نحصل على المزيد من الأكسجين في دمنا. تؤدي زيادة الأكسجين إلى زيادة مستويات الطاقة.


يحسن الموقف
صدق أو لا تصدق ، الموقف السيئ مرتبط بالتنفس غير الصحيح. إذا كنت لا تصدق ، جربها بنفسك. حاول أن تتنفس بعمق ولاحظ كيف يبدأ جسمك في الاستقامة أثناء هذه العملية. عندما تملأ رئتيك بالهواء ، فهذا يشجعك تلقائيًا على تقويم عمودك الفقري.


يقلل الالتهاب
يعتقد الأطباء أن بعض الأمراض مثل السرطان تزداد خطورتها فقط في الأجسام ذات الطبيعة الحمضية والالتهابات المرتفعة ويقال إن التنفس العميق يقلل الحموضة في جسمك  مما يجعله قلويًا كما يقلل التنفس من التوتر وبالتالي يقلل الحموضة.

السرطان
السرطان


يزيل سموم الجسم
ثاني أكسيد الكربون هو نفايات سامة طبيعية لا تخرج من أجسامنا إلا من خلال التنفس، ولكن عندما تتعرض الرئتان للخطر بسبب التنفس السطحي ، يبدأ نظام إزالة السموم الآخر في العمل بجدية أكبر لطرد هذه النفايات، و هذا يمكن أن يجعل أجسامنا أضعف ويؤدي إلى المرض.


ينشط الجهاز اللمفاوي
نظرًا لأن تنفسنا هو ما يحرك الليمفاوية ، فإن التنفس الضحل يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الجهاز اللمفاوي الذي لن يقوم بإزالة السموم بشكل صحيح. سيساعدك التنفس العميق على تدفق الليمفاوية بشكل صحيح حتى يعمل جسمك بشكل أكثر كفاءة.


يحسن الهضم
يوفر التنفس العميق المزيد من الأكسجين لجميع أجزاء الجسم بما في ذلك الجهاز الهضمي ، مما يجعله يعمل بشكل أكثر كفاءة كما أن زيادة تدفق الدم بسبب التنفس العميق يشجع عمل الأمعاء مما يحسن عملية الهضم بشكل عام بالإضافة إلى ذلك يؤدي التنفس العميق إلى هدوء الجهاز العصبي ، والذي بدوره يعزز الهضم الأمثل.


التنفس يريح العقل والجسم
عندما تكون غاضبًا أو متوترًا أو خائفًا ، تتقلص عضلاتك ويصبح تنفسك ضحلًا وضيق تنفسك و في هذا الوقت لا يحصل جسمك على كمية الأكسجين التي يحتاجها. يعكس التنفس العميق الطويل هذه العملية ، مما يسمح لجسمك وعقلك بأن يصبحا أكثر هدوءًا.

تمارين التنفس تمارين التنفس العميق التنفس العميق جهاز المناعة ازالة السموم ​​​​​​​health

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